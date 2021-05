‘Fotograaf mishandeld tijdens kampioensfeest Ajax’

Een fotograaf van persbureau AP is zondag tijdens het kampioensfeest van Ajax bij de Johan Cruijff Arena aangevallen door supporters. Hij zou in zijn rug zijn getrapt en iemand zou een vol bierblik tegen zijn hoofd hebben gegooid, meldde Het Parool maandag. Volgens de krant zal de fotograaf dinsdag aangifte doen bij de politie. Peter ter Velde van meldpunt PersVeilig bevestigt dat de fotograaf zich ook bij hem heeft gemeld.

De fotograaf ging na de eerste helft van het kampioensduel Ajax-FC Emmen naar het voetbalstadion om daar foto’s te maken. Er werd „kutfotograaf” naar hem geroepen, schrijft Het Parool. Daarop zou hij hebben geprobeerd weg te komen, waarop hij in zijn rug getrapt werd. De fotograaf heeft zich vervolgens bloedend en gebukt uit de voeten gemaakt. Hij liep een barstwond bij zijn linkeroor op als gevolg van de aanval, maar zegt tegen Het Parool veel geluk te hebben gehad.

Geweld tegen fotografen en journalisten past in een brede trend, zei Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten onlangs tegen NRC. Vorige maand werd een auto waarin een fotograaf en zijn vriendin zaten met een shovel ondersteboven gereden in Lunteren. PersVeilig heeft in 2021 al 117 meldingen ontvangen van intimidatie, bedreiging en geweld. In 48 gevallen ging het om fotografen. In heel 2020 waren er in totaal 119 meldingen. „Het is helaas een patroon”, zegt Ter Velde van het meldpunt. In het „grote plaatje” is volgens hem een cultuur ontstaan, waarbij journalisten en fotografen het voor de kiezen krijgen. „Daar waar grote groepen mensen zijn, moet een fotograaf echt rekening houden dat het mis kan gaan. Ze zijn veel zichtbaarder dan bijvoorbeeld een krantenverslaggever. Fotografen zijn echt de mensen die aan het front staan, wat dat betreft.”

Ajax won afgelopen zondag met 4-0 van FC Emmen en pakte daarmee de 35ste landstitel. In het stadion waren geen supporters welkom, maar daarbuiten verzamelden zich zo’n 12.000 fans om feest te vieren. Een ongekend hoog aantal in ‘coronatijd’. Het kwam zowel Ajax als de gemeente op kritiek te staan. Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) vonden dat Ajax „meer verantwoordelijkheid” had moeten nemen. Partijen uit de Amsterdamse gemeenteraad willen uitleg van burgemeester Femke Halsema.

