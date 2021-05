EU keurt gele meelworm goed voor menselijke consumptie

Gedroogde gele meelwormen bedoeld voor menselijke consumptie mogen binnenkort in de hele Europese Unie worden verkocht in supermarkten en restaurants. Dinsdag gaven de 27 EU-landen groen licht op een voorstel van de Europese Commissie om het product toe te laten tot de voedselmarkt. Het is voor het dat in Europa een insect wordt goedgekeurd voor consumptiedoeleinden.

De gedroogde meelwormen kunnen worden gegeten als proteïnerijke snack, maar in poedervorm ook dienen als ingrediënt voor andere producten en gerechten. Het eten van de insecten brengt geen gevaren met zich mee, concludeerde de Europese voedselautoriteit EFSA. Wel kan het nuttigen van insecten bij sommige mensen allergische reacties oproepen. Het gaat dan om mensen die al allergisch zijn voor schaaldieren of huisstofmijt.

Het kweken van insecten als alternatieve eiwitbron of vleesvervanger kan grote voordelen hebben voor het milieu, stelt de Europese Commissie. Zo zijn er relatief weinig voedingsstoffen nodig om ze te kweken, zorgen ze voor lagere stikstofuitstoot en is minder water en land voor akkerbouw nodig. Op dit moment zijn er nog elf andere aanvragen voor het goedkeuren van insectsoorten tot de voedselmarkt in behandeling bij de Europese voedselautoriteit. Sommige insecten zijn wel al goedgekeurd voor dierlijke consumptie.

De zoektocht naar alternatieve eiwitbronnen brengt wetenschappers richting insecten: Het vis- en hondenvoer komt straks uit de vliegenfarm