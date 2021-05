Emissieprijs voor een ton CO2 bereikt record van 50 euro

Voor het Europese klimaatbeleid is het een kleine mijlpaal, voor de Europese zware industrie een rode vlag. Op de EU-markt voor emissierechten bereikte de prijs voor uitstoot van een ton CO 2 dinsdag een record van 50 euro . Vorig jaar rond deze tijd stond de CO 2 -prijs nog op zo’n 20 euro, rond de jaarwisseling was de prijs ruim 30 euro.

Binnen het Europese emissiehandelssysteem (ETS), het grootste van de wereld, kunnen bedrijven uitstootrechten kopen en verkopen. Zij doen dat op veilingen van EU-lidstaten die de rechten uitgeven, of op gespecialiseerde handelsbeurzen. Zo’n tienduizend van de grootste vervuilende bedrijven in de EU (plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) vallen onder het ETS. 40 procent van de totale emissies van broeikasgassen in de EU is erdoor gedekt.

Lang was onder economen de consensus dat de prijs van CO 2 te laag was om CO 2 -emissies echt omlaag te brengen. Nu begint dit te veranderen. Sinds dit jaar laat de Europese Commissie het maximale aantal beschikbare emissierechten in de markt sneller dalen. Grote bedrijven, en ook beleggers, die handelen in de emissierechten, verwachten meer schaarste in de toekomst, wat de prijs nu opdrijft. Op een EU-top op 25 mei staat verscherping van het klimaatbeleid op de agenda, in juni doet de Europese Commissie voorstellen voor aanscherping van het ETS.

De Europese industrie uit steeds luider haar zorgen. Vorige week, toen de prijs de 50 euro begon te naderen, citeerde zakenkrant Financial Times de brancheorganisatie Eurofer van de Europese staalindustrie. De extra kosten voor emissies maken het juist „moeilijker” om in nieuwe groene technologie te investeren, aldus voorzitter Axel Eggert van Eurofer. Eggert benadrukte dat de hogere uitstootprijs nadelig uitpakt voor de concurrentiepositie van de geplaagde Europese staalindustrie.

Nauwelijks beprijsd

Buiten de EU wordt CO 2 niet of nauwelijks beprijsd. ArcelorMittal drong in de Financial Times aan op snelle invoering van een Europese CO 2 -grensheffing, een taks op import uit landen die géén prijskaartje aan uitstoot hangen. Deze grenstaks, die de Europese Commissie naar verwachting in juni presenteert, ligt internationaal evenwel gevoelig. Landen als Rusland en China zien het als een vorm van Europees protectionisme.

Bij invoering van een CO 2 -grenstaks wil de Commissie de gratis emissierechten afbouwen die de Europese industrie nu nog krijgt. De industrie lobbyt in Brussel flink om de gratis uitstootrechten ook bij een grensheffing te behouden.

Voor de schatkisten van de lidstaten is de prijsstijging op de Europese CO 2 -markt goed nieuws, zo merkt persbureau Bloomberg op. In 2020 haalden de landen gezamenlijk 21 miljard euro binnen met de veilingen. Minstens de helft van de opbrengsten moet gaan naar klimaat-en energiebeleid, zo hebben de EU-landen onderling afgesproken.