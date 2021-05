Drie kinderen dood na aanval met kapmes in Braziliaans kinderdagverblijf

Bij een steekpartij op een Braziliaans kinderdagverblijf zijn dinsdag drie kinderen en twee medewerkers om het leven gekomen. Dat melden Braziliaanse media. Meerdere kinderen zouden gewond naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Het incident gebeurde in de plaats Saudades in het zuiden van het land. Een jongen tussen de 14 en 18 jaar oud ging het kinderdagverblijf rond 10.00 uur lokale tijd binnen met een kapmes, zo zei burgmeester Maciel Schneider van Saudades volgens persbureau AP op de Braziliaanse televisie. Wat zich binnen vervolgens heeft afgespeeld, is onduidelijk.

De dader zou na afloop van zijn daad een poging tot zelfmoord hebben gepleegd met zijn mes. Hij werd uiteindelijk overmeesterd door de politie en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de krant Folha de S. Paulo had hij geen strafblad. Hij zou tegen de politie hebben gezegd vroeger te zijn gepest.