‘Door tekort UWV duizenden mensen onnodig lang in ziektewet’

Duizenden mensen blijven onnodig lang in de ziektewet, omdat het UWV achterloopt met het keuren van werknemers. Dat kost werkgevers miljoenen euro’s, zegt bestuursvoorzitter Maudie Derks van private uitvoerder Acture naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Het UWV zegt te werken aan een oplossing voor het probleem.

Acture verstrekt uitkeringen en begeleidt mensen in de ziektewet naar herstel, voor werkgevers die dat niet publiek bij UWV willen regelen. Maar de uitvoerder is afhankelijk van het UWV voor een aantal wettelijke taken, zoals de eerstejaarskeuring. De uitkeringsinstantie moet na een jaar beoordelen of iemand weer aan de slag kan of niet. Volgens Derks kunnen mensen in zes van de tien gevallen na een jaar weer uit de ziektewet. Maar juist daar zijn flinke achterstanden. „Dat was er altijd wel, maar het laatste half jaar is dat in heel hoog tempo toegenomen. Elke maand komt er een maand wachttijd bij. Er worden zo eigenlijk nauwelijks meer keuringen verricht.”

Derks heeft het UWV hulp aangeboden, maar daar geen reactie op gehad zegt ze. „We willen graag helpen om het op te lossen. Dit loopt enorm uit de pas en treft teveel mensen.”

Verzekeringsartsen

De achterstand bij het UWV wordt onder andere veroorzaakt door een tekort aan verzekeringsartsen. Een probleem dat al langer speelt, zegt een woordvoerder van het UWV en waar aan gewerkt wordt. Zo maakte het UWV in april afspraken met onder anderen demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) om de groeiende vraag naar de keuringen op te vangen. Zo wordt er gewerkt aan een effectievere inzet van de verzekeringsartsen.

Het UWV zou jaarlijks gemiddeld 40.000 eerstejaarskeuringen moeten uitvoeren en slaagt er volgens de woordvoerder in om op dit moment 81 procent te doen. Ook merkt de instantie dat er na de eerste lockdown in 2020 meer mensen in de ziektewet terechtkwamen. Bij de eerstejaarskeuring zijn vervolgens iets meer mensen (68 procent) doorgestroomd naar het tweede jaar dan voor de coronacrisis (61 procent).