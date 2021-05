Diamantroof met mondkapjes

De avondklok is nog geen week afgelopen, en meteen lijkt de Britse lockdownkomedie Locked Down op een kostuumfilm. Dat komt niet eens door die leuke pyjamabroeken die Anne Hathaway onder haar kantoorbloesjes en -jasjes draagt tijdens de zoveelste videobelsessie. Het komt vooral door al die verschillende ringtones en notificatiebliepjes, computerfeedback en galmgeluiden de hele film doen klinken als een ouderwetse sciencefictionfilm. Tel daarbij op een buur die op gezette tijden piano studeert en we realiseren ons dat we de lockdowns van het afgelopen jaar vooral auditief zullen herinneren.

Locked Down van regisseur Doug Liman (van de Bourne-films) en scenarist Steven Knight (Peaky Blinders) klinkt bekend en vreemd tegelijkertijd. De ironie wil dat in een interview dat Liman hield met filmwebsite Collider over de film elke paar seconden dezelfde Whatsapp-akkoordjes klinken als in de film. Film en het echte leven beginnen verdacht op elkaar te lijken.

De in 18 dagen gedraaide film begint als een relatiekomedie: Linda (Hathaway) en Paxton (Chiwetel Ejiofor) hebben het wel gehad met elkaar. Gelukkig is hun huis groot genoeg om elkaar niet de hele dag tegen het lijf te moeten lopen. Dan sluipen er andere elementen de plot binnen: Anne die zich zorgen maakt om een diamant die sinds de lockdown niet goed verzekerd bij Harrods in Londen ligt; Paxton die een koeriersklusje aangeboden krijgt van een manische Ben Kingsley. Voor we het weten zitten we in een heistfilm en krijgen de pandemische beperkingen ook een echte filmische meerwaarde.

Komedie Locked Down Regie: Doug Liman. Met: Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor. Ben Stiller, Ben Kingsley. Te zien op Prime Video. ●●●●●

