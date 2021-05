‘Deel Chinese raket losgeraakt, gaat landen op aarde’

Een gedeelte van een Chinees ruimtestation dat vorige week is gelanceerd, zal mogelijk met een ongecontroleerde landing ergens op aarde terechtkomen. Dat zeggen ruimtevaartdeskundigen dinsdag tegen de Britse krant The Guardian. Experts vrezen voor de gevolgen als het losgeraakte onderdeel van de ruimtemodule op aarde landt. Beelden lieten zien dat de raket op hoge snelheid ongecontroleerd in de ruimte zweeft, waarna een deel van de module losraakt.

Een van de deskundigen stelt dat de kans groot is dat het raketdeel in zee terecht komt, aangezien die 71 procent van de aarde beslaat. Mocht het losgeraakte onderdeel op aarde belanden, kan dat een klap veroorzaken die te vergelijken is met een vliegtuigcrash. Een van de experts memoreert aan de vorige Chinese raketlancering, toen „metalen staven door de lucht vlogen”, die uiteindelijk een gebouw in Ivoorkust beschadigden. Daarbij vielen geen gewonden.

De Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA lanceerde donderdag de eerste module van zijn eigen permanente ruimtestation Tiangong. De Tianhe, met de bijnaam „Hemelse Harmonie” vertrok vanaf een platform op het Zuid-Chinese eiland Hainan. De raket is een van de drie modules van het ruimtestation waar in de toekomst astronauten zullen werken in diensten van zes maanden. De kernmodule is zestien meter lang en biedt plaats voor woonruimte, met keuken en wetenschappelijke apparatuur. De elektrische stroom is afkomstig van bestuurbare zonnepanelen.

Lees ook: China lanceert succesvol eerste module van eigen ruimtestation