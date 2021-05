De tien films van Satyajit Ray die je gezien moet hebben

1. Charulata (1964)

‘Charulata’, met Madhabi Mukherjee in de titelrol

Van zijn 29 speelfilms was Charulata de persoonlijke favoriet van Satyajit Ray. Wie zijn wij om de meester tegen te spreken? Tegen de achtergrond van het cultureel en politiek ontwaken van de Indiase elite in de ‘Bengaalse renaissance’ voltrekt zich een intens liefdesdrama.

2. De Apu-trilogie (Pather Panchali, Aparajito, Apur Sansar, 1955-1959).

‘Pather Panchali’, met Subir Banerjee als Apu

Het fundament van Rays oeuvre gaat over de groei naar volwassenheid van Apu – een begaafde jongen met artistieke ambities die opgroeit in armoede en zich vrijmaakt van zijn traditionele milieu.

3. The Music Room (Jalsaghar, 1958)

‘Jalsaghar’

Rays ambivalente fascinatie voor de hoge cultuur van de Indiase grootgrondbezitters slaat neer in een film over een connaisseur die zich al te zeer laaft aan klassieke zang en dans. In de moderne wereld is voor de man geen plaats.

4. The Goddess (Devi, 1960)

‘Devi’, met Sharmila Tagore als Doyamoyee

De fantastische actrice Sharmila Tagore was een ontdekking van Ray. Hier speelt ze een jonge vrouw die plotseling door haar schoonvader als incarnatie van Kali wordt gezien. Rays meest dramatische en tragische film.

5. The Chess Players (Shatranj Ke Khilari, 1977)

‘Shatranj Ke Khilari’

Rays uitvoerig gedocumenteerde epos behandelt de brute botsing tussen het meedogenloze Britse imperialisme en de overdadige hofcultuur van een excentrieke moslim-vorst. Essentieel.

6. The Middle Man (Jana Aranya, 1975)

‘Jana Aranya’

Misschien de beste film in Rays zwartgallige ‘Calcutta-trilogie’. Somnath is net afgestudeerd, maar hij kan geen baan vinden. Hij begint daarom te handelen in van alles en nog wat. Zo zakt hij steeds dieper weg in een moreel moeras.

7. The Home and the World (Ghare-Baire, 1984)

‘Ghare-Baire’

De laatste echt grote film van Ray is een ingetogen historische vertelling, waarin gematigd humanisme en radicaal nationalisme botsen in de figuren van twee jeugdvrienden tijdens een periode van politieke onlusten.

8. Days and Nights in the Forest (Aranyer Din Ratri, 1969)

‘Aranyer Din Ratri’, met Simi Garewal als Duli

Schitterend portret van een vriendengroep die voor een paar dagen de stad uitgaat en zichzelf onderweg tegenkomt; de film waarin Ray dicht bij zijn ideaal komt van een film met de veelstemmigheid en slechts ogenschijnlijke lichtheid van een opera van Mozart.

9. The Postmaster (deel van de omnibusfilm Three Daughters, 1961)

‘The Postmaster’, met Anil Chatterjee als Nandal

Rays korte films zijn niet te onderschatten. In The Postmaster belandt stadsjongen Nandal in een uithoek van het platteland om een armzalig postkantoor te bestieren. Hij leert weesmeisje Ratan lezen en schijven. Ray is als altijd briljant met kinderen. Zie ook zijn ‘filmfabel’ Two (1964).

10. Deliverance (Sadgati, 1981)

‘Sadgati’, met Gita Siddharth als de vrouw van de brahmaanse priester

Televisiedrama van 50 minuten over een dalit (‘onaanraakbare’) en een ronduit sadistische brahmaanse priester; een onverzoenlijke veroordeling van het Indiase kastenstelsel. „De meester van de filmpoëzie blijkt ook rauw proza te kunnen schrijven”, noteerde een criticus.