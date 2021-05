De EU komt uit de crisismodus - de zomer is in aantocht

Langzaam maar zeker schuifelt Europa uit de crisismodus en durven overheden vooruit te kijken. Belangrijkste reden is de inmiddels flink aangezwollen en stabiel geworden stroom vaccinaties. Terwijl het bijna vier maanden duurde om half april de kaap van 150 miljoen gezette prikken te bereiken, tikte de EU afgelopen dinsdag alweer 50 miljoen meer aan. Vaccins stromen nu binnen en de gedetailleerde planningen van leveranciers geven voor de komende weken en maanden ook vertrouwen.

Deze maandag presenteerde de Europese Commissie een officieel voorstel de Europese buitengrens binnenkort flink verder te openen. „Het is tijd om de Europese toerismesector nieuw leven in te blazen en grensoverschrijdende vriendschappen weer op te pakken”, aldus voorzitter Ursula von der Leyen.

En niet alleen in Brussel slaat de stemming om. Nu de leveringen fors en voorspelbaar zijn geworden, is er plotseling ruimte om echt vooruit te gaan kijken.

Te vroeg komt dat moment bepaald niet. De naderende zomer is voor Europa niet alleen een welkom moment voor ontspanning, maar ook een cruciale periode om de economie opnieuw op te starten – vooral voor landen die niet nog een verloren vakantieseizoen aankunnen. En dus wachten sommige lidstaten niet op Europese afspraken bij het heropenen van hun grenzen. In Griekenland zijn toeristen van over de hele wereld al weer welkom en ook Kroatië en Cyprus ontvangen inmiddels graag Amerikanen, mits ze gevaccineerd zijn.

Gezamenlijke lijn

Als het aan Brussel ligt spreken EU-landen snel een gezamenlijke lijn af. Maandag deed de Commissie een voorstel om de lijst ‘veilige’ landen met lage besmettingscijfers uit te breiden én reizigers die volledig gevaccineerd zijn opnieuw welkom te heten. Het zou volgens een EU-ambtenaar vrijwel zeker betekenen dat toeristen uit Israël weer welkom zijn. Met Washington is overleg over een uniform bewijs waarmee Amerikanen hun vaccinatie kunnen aantonen.

Maar of het tot gezamenlijke EU-afspraken komt blijft voorlopig onzeker: je kunt inmiddels al een flinke put dempen met mislukte pogingen de reisbeperkingen te coördineren. „We zouden een gezamenlijke aanpak verwelkomen”, aldus de Griekse minister van toerisme Harry Theoharis deze week in The New York Times. „Maar die moet er dan nu wel snel moet komen. Wij kunnen niet tot juni wachten.” Ondertussen moet de EU het immers ook nog eens worden over de precieze inrichting van de EU-coronapas waarmee eigen burgers weer binnen Europa op reis kunnen. Over de vraag of ook het Spoetnik-vaccin telt en of ‘reistesten’ gratis moeten worden is nog grote onenigheid. Een EU-diplomaat: „Het zou bizar zijn als de buitengrens eerder opengaat dan die voor mede-EU-burgers.”

Zorgen werden twijfels

Zo zijn de zorgen over vaccinleveringen overal in Europa inmiddels vervangen door twijfels over wat eerlijk is in het interbellum tussen nieuw en oud normaal. In Duitsland woedt een fel debat over het verruimen van de vrijheden voor gevaccineerden. In Denemarken is er al zo’n systeem, Frankrijk werkt aan een ‘passe sanitaire’ en ook België denkt erover na. In het beste geval sluiten al die systemen deze zomer op elkaar aan. Maar met de recente ervaringen in het achterhoofd durft nog niemand in de EU daar echt op te rekenen.

Waar in de Europese Unie in totaal 152 miljoen prikken zijn gezet en de teller in de Verenigde Staten op bijna 250 miljoen staat, is het vaccineren in absolute aantallen in Azië verder. Hier zijn al zeker 558 miljoen prikken gezet. Alleen in China gaat het al om 280 miljoen prikken, goed voor zo’n 10 procent van de bevolking. De animo voor vaccinatie in China is niet hoog, mede omdat daar weinig besmettingen zijn. India wel, daar is 9,3 procent van de bevolking ingeënt. Veel meer dan de 4,6 procent van de Indonesische bevolking die gevaccineerd is. Ook in Japan is de vaccinatiegraad laag: 2 procent van de bevolking is ingeënt. In Rusland, dat ook een eigen vaccin ontwikkelde, Spoetnik, is 8,5 procent gevaccineerd. In Oceanië, met Australië en Nieuw-Zeeland, wordt amper geprikt. Amper 1 procent van de bevolking is gevaccineerd.

