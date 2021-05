De Boeing 737 MAX mag weer vliegen, maar willen we nog wel?

De zon schijnt, het vakantiegeld wordt deze maand gestort, en de opgespaarde vrije dagen lonken. Vorige zomer gingen we nog massaal naar de Nederlandse campings en hotels, maar later dit jaar mogen we misschien wel weer de grens over: Ibiza, Thailand of Canada. Maar de vliegtuigindustrie staat ook onder druk. Vliegen is niet bepaald goed voor het milieu en door de coronamaatregelen zijn de luchten wel vrij van uitlaatgassen. Hoe verhoudt massatoerisme zich eigenlijk tot zuiniger vliegen? En stel dat je dan eindelijk op het vliegveld staat en daar staat een Boeing 737 Max klaar voor je gate, wil je dan nog wel?