De angst om privileges te verliezen

De boeken en verhalen van de Italiaanse schrijver Alberto Moravia (1907-1990) zijn veelvuldig verfilmd, met als bekendste voorbeelden Le mépris van Jean-Luc Godard, Bernardo Bertolucci’s Il conformista en La ciociara van Vittorio De Sica. Zijn debuutroman Gli indifferenti (De onverschilligen) uit 1929 is nu voor de tweede keer verfilmd, regisseur/scenarist Leonardo Guerra Seràgnoli situeert het verhaal in hedendaags Rome.

Na de dood van haar rijke echtgenoot is weduwe Maria een verhouding begonnen met Leo. Al snel blijkt hij een verborgen agenda te hebben. Hij wil op slinkse wijze het fraaie appartement van Maria overnemen om het voor veel geld te verkopen. Maria’s zoon Michele lijkt aan te voelen dat Leo niet te vertrouwen is. Dochter Carla is wel gesteld op Leo, al was het maar omdat hij haar steunt in haar ambitie op YouTube geld te verdienen met gamen. Wat betreft zijn schimmige financiële spelletjes heeft Maria niets door, wel denkt de achterdochtige weduwe dat Leo een affaire heeft met haar beste vriendin Lisa, die in werkelijkheid iets heeft met Michele. En Leo lijkt zijn zinnen te hebben gezet op Maria’s dochter Carla.

Seràgnoli zei in een interview dat hij bang was om Valeria Bruni Tedeschi in de hoofdrol te casten omdat zij vaker licht hysterische vrouwen heeft gespeeld. Die angst voor stereotypering is een beetje terecht, al zal het er ook van afhangen hoe vaak de kijker haar al in dit soort rollen heeft gezien. Seràgnoli filmt haar appartement in strakke kaders, met soms mooie doorkijkjes. Maar alles draait om de verwende nietsnutten en patjepeeër Leo, waarbij de angst van de gezinsleden om hun privileges te verliezen allesbepalend is. Elke moraal moet ervoor wijken. Daarbij wordt veel verwerpelijk gedrag vergoelijkt. Het levert enkele indringende scènes op, al blijft diep meeleven met zulke geprivilegieerde, amorele en onthechte ‘onverschilligen’ lastig.

Drama Gli indifferenti Regie: Leonardo Guerra Seràgnoli. Met: Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Beatrice Grannò, Vincenzo Crea. Te zien op Picl ●●●●●

