Curatoren zetten vraagtekens bij geldstromen vlak voor bankroet D-Reizen

Een management buy out, financiële herstructurering en geschuif met merkrechten. Wat er precies is gebeurd in de top van D-Reizen vlak voordat de reisbureauketen begin april failliet ging – en waarom – is de curatoren nog niet helemaal duidelijk. Wel zetten ze „vraagtekens” bij verschillende transacties en onderzoeken de rechtsgeldigheid, blijkt uit het eerste faillissementsverslag dat dinsdag is uitgegeven. Een ding is zeker: schuldeisers hoeven zich geen illusies te maken.

Op 6 april maakte D-Rt Groep, het bedrijf achter D-reizen, bekend dat het failliet was verklaard. Het bedrijf was met 285 reisbureaus en 1.150 medewerkers met afstand de grootste reisbemiddelaar van Nederland. Directeur Frank Oostdam van koepelorganisatie ANVR sprak dan ook van een „enorme klap”. Hij noemde D-Reizen „een iconisch bedrijf, dat de opgang van de Nederlandse reiswereld heeft meegemaakt en mede heeft gevormd”.

D-Reizen was met zijn grote aanwezigheid in Nederlandse winkelstraten niettemin ook een representant van de ‘oude economie’, een die bovendien al jaren verlieslatend was. De coronapandemie werd D-Rt Groep te veel. Uit het faillissementsverslag blijkt dat het bedrijf vorig jaar een kleine 30 miljoen euro verlies leed. Doordat mensen niet meer op reis gingen, kwam de omzet uit op 20 miljoen euro, terwijl op een half miljard was gerekend. De fatale klap kwam toen in maart dit jaar duidelijk werd dat D-Rt, dat voor 42 miljoen euro tegoedbonnen had verstrekt in verband met geannuleerde reizen, slechts minimaal gecompenseerd zou worden vanuit het zogenoemde ‘voucherfonds’, een kredietregeling van de overheid.

Mistige transacties

Zo aanwijsbaar de aanleiding voor het faillissement, zo mistig de transacties die eraan voorafgingen. In november liepen de huidige curatoren, Ton Tekstra en Karel Willemse, al rond op het hoofdkantoor van D-Reizen in Hoofddorp, toen als ‘stille bewindvoerders’. In die rol probeerden ze een regeling te treffen met de belangrijkste financiers en schuldeisers van het bedrijf, de Duitse eigenaar D-Raiffeisen Touristik Group en Stichting Uniconsult, een beleggingsvehikel van familie (Dirk) Van den Broek dat nog 5,5 miljoen euro tegoed had.

Dat liep op niets uit. Uniconsult zag niets in de voorgestelde regeling, verzette zich en kreeg gelijk van de rechter. Daarop vertrokken de bewindvoerders en kwamen de eigenaren van D-Raiffeisen Touristik Group en de directie van D-rt Groep alsnog tot afspraken, blijkt nu. Directeur Jan Henne De Dijn en zijn zakenpartner Marije Haeck namen in december de aandelen over van het Duitse moederconcern en sloten drie maanden later een overeenkomst met Uniconsult over schuldherstructurering.De merkrechten van D-Reizen kwamen intussen terecht in een aparte vennootschap en vielen daardoor even later buiten het faillissement, een transactie die op aandringen van de curatoren inmiddels is teruggedraaid.

In hoeverre de buy out en herstructurering van de schulden rechtsgeldig zijn, moet binnenkort blijken uit nader onderzoek van de curatoren. Datzelfde geldt voor de vraag of er een doorstart komt. Touroperator TUI, de grootste klant van D-Reizen die in maart nog tegenover het bedrijf in de rechtbank stond en zo’n 9 miljoen tegoed zou hebben, liet eerder in De Telegraaf weten af te zien van een overname. Onder meer Prijsvrij Vakanties en Hillman Travel zouden zich wel hebben gemeld voor onderdelen van het failliete D-Rt. Een grote groep schuldeisers heeft volgens het faillissementsverslag claims ter waarde van in totaal bijna 2 miljoen euro op de reisbureauketen. Die zijn hoogstwaarschijnlijk waardeloos, stellen de curatoren, vanwege een „zeer hoge vordering” van de Belastingdienst in verband met uitgestelde betalingen.

Vouchers vergoed

Consumenten met vouchers van D-Reizen hoeven zich geen zorgen te maken. Deze worden vergoed door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).