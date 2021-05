‘Colombiaanse politie schiet met scherp op demonstranten’

De Verenigde Naties heeft zich uitgesproken over een zeer gewelddadige nacht in de Colombiaanse stad Cali. Volgens het mensenrechtenbureau van de VN heeft de politie daar in de nacht van maandag op dinsdag het vuur geopend op demonstranten die protesteerden tegen de regering van president Iván Duque. Daarbij zou een nog onbekend aantal doden zijn gevallen.

De VN schrijft „diep geschokt” te zijn door de gebeurtenissen en bezig te zijn het exacte aantal slachtoffers te verifiëren. Mensenrechtenactivisten die het optreden van de autoriteiten in het gebied in de gaten houden zouden worden lastiggevallen. De Colombiaanse autoriteiten, waaronder militairen die zijn ingezet door president Iván Duque, worden opgeroepen de kalmte te bewaren.

Colombiaanse media onderschrijven de geweldsuitbarsting in Cali afgelopen nacht. De volkswijk Siloé zou door tientallen agenten op motors, ondersteund door helikopters, afgesloten zijn geweest om daar een vreedzame demonstratie te beëindigen. Huizen zouden zijn binnengevallen en agenten zouden daarbij met scherp hebben geschoten. Vanuit andere wijken in Cali waren explosies te horen, getuige video’s op sociale media. Een bewoner van de wijk zegt tegen de krant El País dat er vanuit helikopters traangas werd afgevuurd. In andere delen van de stad was het eerder op maandag al onrustig.

Protesten tegen belastinghervormingen

De protesten in Colombia begonnen vorige week woensdag, toen president Iván Duque een grootschalige belastinghervorming aankondigde, waardoor de prijzen van voedsel, gas, water en licht zouden stijgen. Volgens Duque was de hervorming nodig om de economie van Colombia, die vorig jaar met zeven procent is gekrompen, uit het slop te trekken. De plannen konden op veel tegenstand rekenen van de middenklasse en armere inwoners van het Zuid-Amerikaanse land, die hard getroffen zijn door de pandemie. Zo is de armoede vorig jaar van 36 procent tot bijna 43 procent gestegen en is de werkloosheid gegroeid.

In vrijwel alle steden van Colombia werd er geprotesteerd tegen de hervormingen. Hoewel dit op veel plekken vreedzaam gebeurde, kwam het in steden als Bogotá, Cali en Pereira tot heftige confrontaties met de autoriteiten. Daarbij zouden verschillende doden zijn gevallen: volgens lokale organisaties zeker twintig, de VN spreekt van veertien doden volgens hun laatste telling. Er zouden zeker 540 agenten gewond zijn geraakt, terwijl de materiële schade in de miljoenen loopt. Inmiddels heeft de regering het leger de straat op gestuurd om de situatie te helpen controleren.

Op zondag kondigde president Duque aan dat de meest controversiële punten uit zijn belastinghervormingsplannen van tafel zijn. De Colombiaanse minister van Financiën Alberto Carrasquilla, een van de architecten van de oorspronkelijke plannen, trad een dag later af. Toch houden de protesten aan, nu uit algemene onvrede tegen de regering en tegen het politiegeweld. Op 5 mei staan nieuwe, massale protesten gepland.