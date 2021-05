Celstraffen tot een jaar voor fatale ‘pedojacht’ in Arnhem

Twee verdachten van een fatale mishandeling tijdens een ‘pedojacht’ in Arnhem zijn dinsdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot één jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Drie anderen kregen voorwaardelijke jeugddetentie en taakstraffen van tweehonderd uur opgelegd.

Het vijftal, allen in de leeftijd van vijftien tot negentien jaar, had volgens de rechtbank niet de opzet om het 73-jarige slachtoffer te doden, maar had dat gevaar wel kunnen voorzien bij het schoppen tegen diens hoofd. Vier van de verdachten zijn schuldig bevonden aan zware mishandeling met de dood tot gevolg, een vijfde is medeplichtig bevonden aan dit feit.

De 73-jarige Arnhemmer had op 28 oktober via een chatsite een seksafspraak gemaakt met een door hem veronderstelde vijftienjarige jongen. Rond negen uur ’s avonds stond hij nabij de afgesproken plek in de Spijkerlaan, waar hij door vier jongens werd opgewacht. Ze riepen „pedo” en sloegen en schopten hem. Het slachtoffer overleed een paar uur later in het ziekenhuis.

Vijf jongens, afkomstig uit Arnhem en Rozendaal, werden aangehouden in verband met de mishandeling. Het OM sprak enkele weken na de dood van de Arnhemmer van een ‘pedojacht’, daarbij overigens benadrukkend dat het slachtoffer „absoluut geen pedoseksueel” was.

‘Spanning en sensatiezucht’

Het bepalen van de strafeisen was volgens de officier van justitie „best wel een worsteling”, zei hij vorige maand tijdens zijn requisitoir. Enerzijds zag hij „vooral heel jonge jongens”, die handelden uit „spanning en sensatiezucht” en „geen monsters die eropuit waren om iemand te doden”. Aan de andere kant zei de officier de gevolgen voor het slachtoffer mee te wegen, die „zijn meest kostbare bezit, zijn leven” heeft verloren. De rol die de jongens volgens het OM hebben gespeeld bij de mishandeling waren bepalend voor de strafeisen. Tegen drie verdachten eiste het OM celstraffen tussen de twaalf en achttien maanden, tegen de anderen werden taakstraffen geëist.

De dood van de Arnhemmer zorgde voor veel beroering in en buiten Arnhem. Zijn oud-leerlingen - hij was gepensioneerd docent op een middelbare school - zamelden geld in ter nagedachtenis. Na zijn dood deden de landelijke politie en het OM pedojagers „een dringende oproep” om te stoppen. „Burgers spelen voor eigen rechter. Ze denken dat ze het recht een handje helpen, maar ze helpen ons eerder van de wal in de sloot”.