Cel- en taakstraffen voor jonge pedojagers die voor eigen rechter speelden

De vijf jongens die betrokken waren bij de mishandeling en dood van een 73-jarige man in Arnhem zijn dinsdag veroordeeld tot cel- en taakstraffen. De rechter noemde het feit dat de jongens ‘op pedojacht’ gingen en daarmee voor eigen rechter speelden buitengewoon kwalijk en onaanvaardbaar en sprak van „een ernstige inbreuk op de rechtsorde”.

De vijf jongens, destijds vijftien tot achttien jaar en afkomstig uit Arnhem en Rozendaal, spraken via een chatsite af met hun slachtoffer, zogenaamd om seks te hebben met een jongen van vijftien. De man, gepensioneerd docent, twijfelde aanvankelijk over de afspraak, omdat hij vijftien „veel te jong” vond. De jongens haalden hem over toch te komen.

Ze wachtten hem op 28 oktober 2020 om kwart over negen ’s avonds op in het Arnhemse Spijkerkwartier waar ze hem in een tijdsbestek van 23 seconden uitscholden, sloegen en schopten. Hij overleed later die avond aan zijn verwondingen. Een van de jongens filmde de mishandeling.

Het slachtoffer overleed aan een hersenbloeding. Hij had een aneurysma, een zwakke plek in een bloedvat. Volgens de rechter is bewezen dat die is gescheurd als een direct gevolg van de schoppen tegen zijn hoofd.

Tien mishandelingen

Het incident vormt een dieptepunt in een reeks van minstens tien mishandelingen in Arnhem in de maand oktober. Groepjes jongeren in wisselende samenstelling organiseerden ‘pedojachten’ waarbij ze mannen lokten om hen vervolgens in elkaar te slaan.

De mishandelingen werden gefilmd, de filmpjes werden onderling gedeeld. Volgens de rechter waren de jongens „trots” op hun daden. Dat zou blijken uit onderlinge berichten die door de politie zijn onderschept. Een van de vijf jongens die meedeed aan de fatale mishandeling van 28 oktober was betrokken bij drie eerdere mishandelingen.

De jongens wisten wat ze deden, volgens de rechter. Ze waren dan wel niet van plan om hun slachtoffer te doden, maar namen een groot risico door „een man op leeftijd” tegen het hoofd te schoppen. „De jongens hebben de afloop niet kunnen voorzien”, zei de rechter, „maar er is iemand overleden door hun geweld en dat is onomkeerbaar.”

Celstraf voor minderjarige

Vier van de verdachten zijn schuldig bevonden aan zware mishandeling met de dood tot gevolg, een vijfde is medeplichtig aan dit feit. Minderjarige verdachten krijgen niet snel celstraf opgelegd. De rechter koos daar nu wel voor, zei hij, vanwege de ernst van het misdrijf.

Twee jongens, broers van inmiddels zeventien en negentien jaar, werden veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk. Drie anderen kregen voorwaardelijke jeugddetentie en taakstraffen van tweehonderd uur opgelegd. Ook moeten zij gezamenlijk een schadevergoeding van ruim 60.000 euro betalen aan de drie zoons van het slachtoffer.

De advocaat van een van de twee broers liet na de uitspraak weten zich samen met de ouders te beraden op een eventueel hoger beroep.