Amerikanen zetten bier in als lokmiddel voor een vaccinatie

„Vrienden!” Achter zijn klaptafel in de Entertainment and Sports Arena in het zuidoosten van Washington DC begroet medewerker Isaac de te vaccineren bewoners met groot enthousiasme. „Wat is je geboortedatum, lieve”, vraagt hij. „Hoe spreek ik je voornaam uit, vriend?”

De grote hal is vrijwel leeg. Een paar weken geleden stonden hier nog tientallen mensen te wachten op hun eerste inenting tegen het coronavirus. Beveiligers vroegen mensen buiten in de rij al naar hun vaccinatiekaartje, ouderen werden naar voren gereden in hun rolstoel. Op deze ochtend, afgelopen zaterdag, zijn er welgeteld vijf vaccinatiekandidaten binnen, minder dan het aantal verpleegkundigen en artsen in de provisorisch afgeschutte prikruimtes.

„Het is zaterdag”, zegt Isaac ter verklaring. Maar hij geeft toe dat het aantal mensen dat zich laat vaccineren is teruggelopen en hoe erg hij dat vindt. „Dank jullie wel dat jullie zijn gekomen”, zegt hij. „Dankjewel”, zegt ook de vrouw die de vaccinatie toedient drie keer.

Eerst een piek, nu een afname

De grafiek van het aantal vaccinaties in de Verenigde Staten heeft de vorm van de grafiek van de verspreiding van het virus aangenomen: eerst een piek, nu een gestage afname – al gaat de lijn van het aantal coronapatiënten steiler omlaag dan die van het aantal nieuw gevaccineerden. Ruwweg de helft van de volwassen Amerikanen is inmiddels ten minste één keer gevaccineerd. Sneller dan verwacht werd de 100 miljoenste inenting bereikt. Maar tussen half en eind april daalde het gemiddelde tempo snel. Van topdag 10 april, toen ruim 4,6 miljoen inentingen werden toegediend, is het gedaald naar nog geen 1,9 miljoen afgelopen maandag.

De flessenhals van een paar maanden geleden – een beperkt aantal vaccins op een beperkt aantal plekken – is een trechter geworden: er zijn nu meer vaccins dan mensen die ze willen. In El Paso, Texas hebben de ziekenhuizen deze week de zending nieuwe doses afbesteld, omdat te weinig mensen een afspraak hadden. Iedereen in El Paso kreeg vorige week op zijn telefoon een automatische melding, als een Amber Alert of een tornadowaarschuwing, dat er zonder afspraak vaccinaties te krijgen waren bij een apotheek.

Extra uren uitbetaald

Vanaf april doken er berichten op over vaccinlokkertjes. Supermarkten als Aldi, Dollar General en Target betalen hun personeel vier extra uren uit als ze zich laten vaccineren, net als McDonald’s. Kroger, met 500.000 werknemers de grootste Amerikaanse supermarktketen, keert gevaccineerde werknemers een bonus van 100 dollar uit. Gouverneur Phil Murphy van New Jersey kondigde in een persconferentie een „shot and a beer”-programma aan: elke inwoner van zijn staat, ouder dan 21 jaar, die zich in mei laat vaccineren, kan op vertoon van de vaccinatiekaart een gratis biertje krijgen bij aangesloten bierbrouwerijen.

De ontwikkeling is een domper op de zelfverzekerdheid van president Joe Biden, die van zijn coronabeleid het speerpunt van zijn succes maakte in de eerste honderd dagen van zijn ambtstermijn. The New York Times noteerde maandag „zeer brede consensus” onder wetenschappers en artsen dat het nu wel heel lastig wordt de verlangde groepsimmuniteit voor dit virus te bereiken. Bidens zorgen over de gestage vertraging zijn zo groot, dat hij dinsdag een ingelaste persconferentie belegde om Amerikanen over te halen zich toch te laten vaccineren. Hij stelde zichzelf ten doel om 70 procent van alle Amerikanen te hebben gevaccineerd op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag.

Twee groepen zijn terughoudend

Wie moet hij het hardst overtuigen en wie zal daar het meest gevoelig voor zijn? In de ene peiling zegt zo’n 13 procent van de Amerikanen geen vaccin te willen, in de andere 20 procent. Twee groepen zijn daarin oververtegenwoordigd: het Afrikaans-Amerikaanse deel van de bevolking en Republikeinse kiezers. De eerste groep heeft een door historische misstanden gevoed wantrouwen tegen de medische wetenschap. Het lijkt er wel op dat hun vaccinatieschroom nu afneemt. Verzekeraar Kaiser Permanente noteerde in maart een omslag.

Biden stelde zich ten doel om op 4 juli 70 procent van de Amerikanen te hebben gevaccineerd

De Republikeinen koesteren een bovengemiddeld wantrouwen tegen zo’n beetje alle instituties. In het overzicht van de vaccinatiegraad per staat is duidelijk te zien hoe staten die in meerderheid Republikeins stemden in november, de grootste weerzin tegen het vaccin hebben en onder het landelijk gemiddelde blijven.

Deze groep vertrouwt in dit opzicht zelfs oud-president Donald Trump niet, die zich met zijn vrouw liet vaccineren in het Witte Huis en die zijn aanhang opriep hetzelfde te doen. Dit is het deel van de bevolking dat enthousiast wordt van geharnaste populisten als gouverneur Ron DeSantis van Florida, die maandag een wet tekende tegen een vaccinatiepaspoort en de epidemie in zijn staat als ‘voorbij’ verklaarde. In Florida is een derde van de bevolking volledig gevaccineerd.