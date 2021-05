Biden wil ruim vier maal zoveel vluchtelingen toelaten na kritiek

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag het aantal vluchtelingen dat dit jaar kan worden toegelaten tot de Verenigde Staten ruim verviervoudigd, tot 62.500. Biden kondigde dat aan nadat hij onder vuur lag omdat hij eerder vasthield aan het historisch lage maximum van 15.000 onder zijn voorganger Donald Trump. Dat meldt AP.

Volgens Biden wordt het aantal van de vorige regering geschrapt, omdat het „niet de Amerikaanse waarden weerspiegelt als een land dat vluchtelingen verwelkomt en steunt”. Trump voerde vier jaar lang een hard anti-immigratiebeleid.

Vluchtelingenorganisaties hadden sinds 12 februari op de stap gewacht. Toen meldde Biden aan het Congres dat hij van plan was het aantal te verhogen. Vorige maand gaf het Witte Huis echter aan het maximum van 15.000 toch te willen handhaven, omdat het „gerechtvaardigd” en in het nationale belang zou zijn. Volgens berichten maakte Biden zich zorgen over de optiek van een verhoging terwijl illegale migratie vanuit Midden-Amerika is opgelopen aan de grens van de VS met Mexico.

Kritiek van medestanders

Dat leidde tot felle kritiek van politieke medestanders. Het Witte Huis veranderde daarop van koers en beloofde het aantal te verhogen - maar zei dat 62.500 waarschijnlijk niet zou worden gehaald. Maandag kwam Biden toch met dat aantal, onderverdeeld in duizenden uit verschillende delen van de wereld.

„Het is belangrijk om deze maatregel vandaag te nemen en elke twijfel weg te nemen in de gedachten van vluchtelingen in de hele wereld, die zo hebben geleden, en die met spanning uitkijken naar het begin van hun nieuwe leven”, zei Biden voordat hij zijn besluit ondertekende.

Volgens Biden is de „treurige waarheid” echter dat het maximale aantal van 62.500 dit fiscale jaar, dat loopt tot eind september, niet zal worden gehaald, wegens de coronapandemie en beperkingen van de mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen. Het aantal vluchtelingen kan volgend jaar worden opgevoerd naar 125.000.