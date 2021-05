Belgische boer verplaatst eigenhandig grens met Frankrijk

Een boer in het Belgische plaatsje Erquelinnes heeft buurland Frankrijk enkele meters kleiner gemaakt door de landsgrens eigenhandig op te schuiven. Dat melden Franse media. Dat deed de man door een grenspaal die zijn tractor blokkeerde te verplaatsen.

Met het verplaatsen van de steen veranderde de boer niet alleen de grens tussen België en Frankrijk, hij schond ook een eeuwenoud verdrag. In 1820, vijf jaar nadat Napoleon werd verslagen bij Waterloo, ondertekenden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat ook België omvatte, het Verdrag van Kortrijk. In dat verdrag werd de grens tussen Frankrijk en wat tegenwoordig België is formeel vastgelegd en vervolgens afgebakend met grenspalen.

Lokale amateurhistorici ontdekten dat de grens was verplaatst en deden melding bij de lokale autoriteiten. Hoewel de burgemeester van het Belgische plaatsje zegt een grotere gemeente toe te juichen, is contact opgenomen met de burgemeester van het Franse Bousignies-sur-Roc om een diplomatiek conflict te vermijden. De boer zal gevraagd worden de steen terug te zetten.