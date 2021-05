Appie en Sara

Rotterdam, juni 1942. Er werd bij ons gebeld. Voor de deur stonden Appie, zijn broertje en hun moeder. Appie was mijn vaste vriendje waarmee ik alleen bij hem thuis kon gaan spelen. Nooit buiten. De moeder met een opgewekt gezicht: „We gaan naar Duitsland, waar ik ga werken.” Bij het weggaan de opdracht: „Bedek jullie ster.” Zo nam ook mijn vrouw als kind afscheid van haar vriendin Sara en haar moeder. Niemand is meer teruggekomen. Staat gebeiteld in onze herinnering.

