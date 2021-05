Vorig jaar bijna 40 procent meer mensensmokkelaars opgepakt dan in 2019

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar 123 mensensmokkelaars opgepakt, 38 procent meer dan de 89 die in 2019 werden gearresteerd. Dat bevestigt een woordvoerder maandag na berichtgeving door De Telegraaf. Of de toename komt door een opschaling van het aantal controles of dat vorig jaar daadwerkelijk meer mensensmokkelaars in Nederland actief waren, is niet vast te stellen volgens de woordvoerder.

De meeste aanhoudingen, ruim een derde, werden gedaan in of nabij het Groningse Ter Apel, waar het aanmeldcentrum is gevestigd van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De marechaussee heeft daar vorig jaar samen met de Duitse politie extra gecontroleerd na signalen dat het aanmeldcentrum steeds vaker gebruikt zou worden als hoofdbestemming voor smokkelaars. Door het opgeschaalde aantal controles bij Ter Apel zijn mogelijk over de hele linie meer mensensmokkelaars betrapt.

Landelijk heeft de marechaussee vorig jaar overigens niet meer steekproeven uitgevoerd dan in de jaren ervoor. Wel was de werkwijze vanwege de coronamaatregelen deels anders. Zo waren er doorgaans geen grootschalige controles op één plek, maar zijn „kleinere eenheden” ingezet, verspreid over meerdere „onopvallender” plekken, zoals langs provinciale wegen. Hoewel de marechaussee na een jaar met een forse stijging niet direct conclusies wil trekken over een mogelijke trend, noemt de woordvoerder de toename „opvallend”. Onder meer omdat reizen sterk werd bemoeilijkt door de coronapandemie.

Lees ook: OM: mensensmokkelaars brengen Moldaviërs naar Nederland