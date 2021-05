Voor arbeidsmigrant is een vaccin nog niet zo vanzelfsprekend

Ze spreken geen Nederlands, werken en wonen vaak hutjemutje op elkaar én van de meesten zijn geen adresgegevens bekend. Het vaccineren van arbeidsmigranten in Nederland is een grote uitdaging. Veel arbeidsmigranten zijn niet geregistreerd en daardoor moeilijk vindbaar voor de overheid, kaartte Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico maandag in Trouw aan. Daarbij gaat het om enkele honderdduizenden ongeregistreerde arbeidsmigranten, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

1Waarom zijn er problemen met het vaccineren van arbeidsmigranten?

Voor arbeidsmigranten wordt in het Nederlandse vaccinatiebeleid geen uitzondering gemaakt. Ze worden net als alle Nederlanders uitgenodigd voor een prik zodra hun leeftijdscategorie aan de beurt is. Alle arbeidsmigranten die langer dan vier weken in Nederland wonen, komen in aanmerking voor een vaccinatie. Zodra ze aan de beurt zijn, kunnen ze online of telefonisch een afspraak maken. Specifieke prikacties op locaties waar arbeidsmigranten werken of wonen staan nu nog niet gepland, aldus het ministerie van VWS.

Maar voor een vaccinatie-uitnodiging moet wel het woonadres van arbeidsmigranten bekend zijn. Slechts een kwart van de ruim 500.000 arbeidsmigranten in Nederland is geregistreerd, schat het ministerie van VWS. Dat betekent dat enkele honderdduizenden arbeidsmigranten geen postadres hebben. Zij zullen geen vaccinatiebrief krijgen en zijn voor de GGD onbekend. Dat komt doordat arbeidsmigranten zich wettelijk gezien pas na vier maanden verblijf in Nederland hoeven in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

2Hoe krijgt de overheid ongeregistreerde arbeidsmigranten in beeld?

Ongeregistreerde arbeidsmigranten zijn geen spookbewoners in Nederland. Van hen is vaak wel bekend dat ze in Nederland zijn, omdat ze in een ander registratiesysteem staan: de Registratie Niet-ingezeten (RNI). Dat systeem is bedoeld voor iedereen die korter dan vier maanden in Nederland woont. Maar de RNI is onvolledig en vervuild: vaak is alleen de naam bekend van de arbeidsmigrant en veel arbeidsmigranten die Nederland verlaten schrijven zich niet uit.

Toch heeft het ministerie van VWS zijn hoop gevestigd op de RNI, omdat sinds dit jaar ook een mailadres moet worden opgegeven in de RNI. Daardoor kunnen veel arbeidsmigranten alsnog geïnformeerd worden. „We proberen hen per mail te benaderen of via werkgeversorganisaties, uitzendbureaus en vakbonden”, zegt een woordvoerder van VWS. En dat gaat in verschillende talen en op specifieke websites, want veel arbeidsmigranten spreken slecht Nederlands en kijken niet op Nederlandse nieuwssites. Maar er zullen altijd arbeidsmigranten onzichtbaar blijven voor VWS. „We weten niet wie niet geregistreerd is.”

3Hoe zit het nu met de besmettingen onder arbeidsmigranten?

Vorig voorjaar ontstond de ene coronabrandhaard na de andere onder arbeidsmigranten. In distributiecentra, groothandels en pakketsorteercentra kon de helft van de arbeidsmigranten niet voldoende afstand houden, bleek uit een onderzoek van de inspectie SZW. Ook is het coronavirus waarschijnlijk levensvatbaarder bij koele temperaturen – zoals in slachthuizen en voedselverwerkingsbedrijven waar veel arbeidsmigranten werken, schreef SZW. Twee vleesverwerkingsbedrijven moesten tijdelijk hun deuren sluiten omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd.

Een jaar later ontstaan nog steeds coronabrandhaarden op plekken waar arbeidsmigranten werken. In maart bleken ruim honderd van de 900 medewerkers van een distributiecentrum in Raalte besmet te zijn met het coronavirus. In april sloot de NVWA een kalverslachterij in Apeldoorn nadat bijna 10 procent van de medewerkers positief testte op het coronavirus en maatregelen niet voldoende werden nageleefd.

4Zijn er naast de ongeregistreerde arbeidsmigranten meer mensen onzichtbaar voor de vaccinatiestrategie in Nederland?

Ook veel dak- en thuislozen en ongedocumenteerden zijn onzichtbaar of slecht bereikbaar, zegt Esmé Wiegman, directeur van de brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang Valente. „We trekken al maanden aan de bel over de vaccinatie van deze groepen, omdat zij zeer kwetsbaar zijn door hun levensstijl”, zegt Wiegman. „Maar vooralsnog hebben zij geen prioriteit gekregen in de vaccinatiestrategie.” Daarbij gaat het waarschijnlijk om tienduizenden mensen, waarschuwt Wiegman: „Groepen die je niet ziet, mis je ook niet in de cijfers”.

