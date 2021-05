VN bezorgd om racistisch geweld Belgische politie

Een commissie van de Verenigde Naties heeft in een donderdag gepubliceerd rapport haar zorgen geuit over racistisch geweld door de Belgische politie. Volgens de Commissie voor het Uitbannen van Raciale Discriminatie (CERD) is er sprake van een toename in zowel fysiek als verbaal geweld door handhavers in het land, wat door de Belgische autoriteiten onderzocht een aangepakt moet worden.

De afgelopen jaren is de Belgische politie meermaals negatief in het nieuws gekomen rondom geweldsincidenten. De VN-commissie beveelt België aan dergelijke incidenten grondig te onderzoeken. Etnische diversiteit binnen het Belgische politiekorps zou daarnaast gestimuleerd moeten worden. Ook zou er meer moeten worden gedaan om racistische uitlatingen door agenten op bijvoorbeeld sociale media tegen te gaan.

Excessief geweld

In januari overleed een 23-jarige arrestant van Guinese afkomst in een Brussel politiecel. Naar aanleiding van zijn dood werd er gedemonstreerd tegen discriminatie door de Belgische autoriteiten. Bij een van die demonstraties, op 24 januari in Brussel, werden 230 mensen opgepakt, waarvan 86 minderjarigen. Verschillende jongeren deden na afloop melding van excessief geweld door de Belgische politie, iets waar enkele agenten zelf later ook melding van maakten.

In 2019 kwamen twee tieners bij verschillende incidenten om het leven toen ze werden aangereden door de politie en in 2018 werd een Slowaakse arrestant dusdanig hard aangepakt door de politie in een cel op het vliegveld van Charleroi dat hij in coma raakte en later overleed. Een video daarvan kwam vorig jaar naar buiten en zorgde voor opschudding in de Belgische politiek.

Lees ook: ‘De Belgische politie mist normbesef’