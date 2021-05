Verizon verkoopt Yahoo en AOL voor 5 miljard dollar.

Telecomprovider Verizon gaat zich weer richten op waar het goed in is: het verplaatsen van data van de ene plek naar de andere. Maandag werd bekend dat Verizon een grote meerderheid van zijn verliesgevende mediatak, met onder meer mediabedrijven Yahoo en AOL, voor zo’n 5 miljard dollar (ruim 4,1 miljard euro) verkoopt aan investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Het nieuws werd maandag aangekondigd nadat The Wall Street Journal over de aanstaande deal publiceerde. De verkoop van Yahoo en AOL lijkt het einde te betekenen van Verizons ambities om marktaandeel te vergaren in de markt van digitale advertenties. Het telecommunicatiebedrijf gaat zich verder richten op het wereldwijde 5G-netwerk ontwikkelen en uitrollen.

Verizon, na AT&T de grootste telecomprovider van de VS, mengde zich afgelopen jaren in de snel opkomende markt van online adverteerders. Als eerste grote stap kocht het in 2015 voor 4,4 miljard dollar AOL, waarmee het toonaangevende mediamerken als HuffPost (vorig jaar verkocht aan BuzzFeed) en TechCrunch in huis haalde. Dit moest grote adverteerders lokken, die zo een miljoenenpubliek konden bereiken. Om die stap kracht bij te zetten werd een jaar later ook Yahoo aangekocht, waarmee een bedrag van 4,5 miljard dollar was gemoeid.

Oath, het bedrijf waaronder Yahoo en AOL waren samengebracht, moest voor adverteerders een manier worden om publiek te bereiken buiten het door Facebook en Google gedomineerde online ecosysteem. Maar Alphabet (moederbedrijf Google) en Facebook bleken onklopbaar op de digitale advertentiemarkt. In 2018 moest Verizon ruim 4,6 miljard dollar afschrijven op Oath; de toegenomen concurrentie en marktdruk hadden geresulteerd in „lager dan verwachte omzet en winst”, moest het bedrijf toegeven.

‘Branchekennis’

Na de verkoop houdt Verizon een belang van 10 procent in het nieuwe bedrijf, dat Yahoo gaat heten. De transactie is waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar voltooid. „Met Apollo’s branchekennis en strategische visie wordt Yahoo goed gepositioneerd om te profiteren van marktkansen”, aldus de verklaring van de telecomprovider, waarin topman Hans Vestberg schrijft „het volste vertrouwen” te hebben dat „Yahoo een vlucht zal nemen in zijn nieuwe thuis”.

Na de verkoop richt Verizon zich op de uitbreiding van het 5G-netwerk – de vijfde generatie mobiel internet. De netwerktechnologie is sinds augustus al in Nederland beschikbaar, en wordt in de zomer van 2022 in het hele land uitgerold.

Het afstoten van mediabedrijven valt in een bredere trend onder telecomproviders. Ook concurrent AT&T, dat eveneens wilde meeliften op de groei van de digitale advertentiemarkt, zou overwegen advertentieafdelingen te verkopen. Het zou volgens The Wall Street Journal zijn bedrijven AppNexus en Xandr willen afstoten.