VDL verwerft zichzelf langzamerhand een Philips-achtige positie in de regio Eindhoven

Verdubbel het gewoon, zei vader Wim van der Leegte toen zijn zoon Willem in 2016 hem na vijftig jaar opvolgde als directeur van het Brabantse industrieconcern VDL. Toen werkten er ongeveer 10.000 mensen bij het bedrijf, dat producten maakt van zonnebanken tot auto’s.

Na vijf jaar lijkt Willem al aardig in de buurt te komen van die dubbele omvang. Vrijdag maakte VDL (inmiddels 15.000 werknemers, omzet in 2020 4,7 miljard euro) bekend dat het in gesprek is met de directie van de beursgenoteerde elektronicaproducent Neways over een overnamebod. Het moet de 108e overname door VDL worden. Bij het in Son, vlakbij Eindhoven, gevestigde Neways werken 2.700 mensen.

VDL, een van de grootste werkgevers van Limburg en Noord-Brabant en volledig in handen van de familie Van der Leegte, bezit al ongeveer een kwart van de aandelen van Neways. Nu wil VDL het hele bedrijf. Dat is een forse stap. Neways is een van de grotere bedrijven in het Eindhovense industriecluster. Qua personeel zou het zelfs de grootste overname ooit zijn voor VDL. Bij de overname van autofabriek Nedcar in 2012 werkten daar ‘slechts’ 1.500 mensen (nu zijn dat er 5.000). Neways leed in 2020 een verlies van 4 miljoen euro op een omzet van bijna een half miljard – en dat was niet voor het eerst.

Lees ook dit verhaal over VDL in crisisjaar 2020: Vader Van der Leegte moet mee om ‘de emotie’ over te brengen

Toch past het bod op Neways, dat onder meer elektronische systemen levert aan de auto-industrie en chipmachinefabrikant ASML, precies in de strategie van VDL. Door matig tot slecht presterende bedrijven in met name de omgeving van Eindhoven over te nemen en vervolgens op te lappen, verwerft het zichzelf langzamerhand een Philips-achtige positie in de regio wat betreft dominantie.

Efficiënter

De Van der Leegtes bouwen een industrie-imperium zoals Nederland, en eigenlijk Europa, dat al decennia niet meer kent. De meeste industrieconcerns zijn allang opgesplitst in de jacht naar aandeelhouderswaarde, en als ze dat nog niet hebben gedaan, gebeurt dat nu: Siemens en ThyssenKrupp zijn enkele van de laatste overblijvers. Maar VDL rekt de competenties juist stukje bij beetje op, door overnames in nieuwe markten. Het bouwt inmiddels onder andere bussen, gietijzeren onderdelen voor de trucks van DAF, containers, Dopper-drinkflessen en dakkoffers voor auto’s. Ook richt het zelf autofabrieken in.

De gemene deler? Die was lang hoogstens metaal. Wel steeds geavanceerdere metaaltoepassingen, zoals chipmachine-onderdelen voor ASML (na overname van een voormalige Philips-dochter in 2006).

Nu gaat VDL nog een stap verder. De laatste maanden maakt VDL nadrukkelijk duidelijk ook te willen uitbreiden in de elektronicamarkt. Eind 2020 nam het bedrijf tbp electronics over, een relatief klein elektronicabedrijf uit Zuid-Holland. En nu wil het dus Neways van de beurs halen en toevoegen aan de lijst van dochterbedrijven.

Grote aandeelhouder vindt het bod te laag VDL biedt 12,50 per aandeel van Neways. De koers schommelde de laatste maanden rond de 9 à 10 euro, maar steeg vrijdag naar 12 euro. De beurswaarde van het bedrijf – dat onder meer elektronica voor auto’s en medische apparatuur maakt - bedraagt daardoor ongeveer 150 miljoen euro. Een andere grote aandeelhouder van Neways, de investeringsmaatschappij van vastgoedondernemer Frank Zweegers (28,14 procent van de aandelen), is volgens VDL akkoord met verkoop van het belang. Opmerkelijk is dat investeerder Bernard ten Doeschot, bekend van laadpaalfabrikant Alfen, op 30 april – de dag dat VDL het bod bekendmaakte – 3 procent van de aandelen Neways heeft gekocht, aldus een melding van de AFM. Aandeelhouder Add Value Fund, dat 5 procent van de aandelen bezit, liet aan het Financieele Dagblad weten het bod van VDL te laag te vinden.

Elektronica is een groeimarkt. In auto’s zitten steeds meer chips, net als in laadpalen, medische apparatuur of in machines voor fabrieken zelf. In combinatie met de mechanica die VDL al maakt, valt zo meer waarde toe te voegen. Bovendien hoopt VDL efficiënter klanten te kunnen bedienen. Neways en VDL leveren al veel aan dezelfde bedrijven – wederom ASML, maar ook bijvoorbeeld Philips. En VDL koopt al veel bij Neways.

Concurrenten

Mocht de overname slagen, dan kan Neways zich opmaken voor de ‘VDL-formule’. „Wij zijn alleen geïnteresseerd in minder goed lopende bedrijven”, zei Wim van der Leegte in 2003 tegen NRC. Op alle overnames die het doet, laat VDL zijn eigen strategie los. Kosten besparen, schuiven met werk tussen de verschillende dochterondernemingen, bij klanten onder de aandacht brengen dat ze kunnen profiteren van de connecties van VDL. Soms stelt het bedrijf nieuwe managers aan. In ieder geval houdt het consultants buiten de deur.

Zo maak je een bedrijf volgens de Van der Leegtes weer gezond. En Neways kan wel wat van dat soort hulp gebruiken. Het bedrijf heeft een aantal moeizame jaren achter de rug. Het kende in 2019 en 2020 matige resultaten als gevolg van een grote afhankelijkheid van de slecht draaiende auto-industrie. Neways-topman Eric Stodel, sinds vijftien maanden de hoogste man, zei eerder deze maand in het Eindhovens Dagblad dat zijn bedrijf een achterstand ten opzichte van concurrenten heeft in te halen. Begin dit jaar schrapte hij 350 banen.

Inmiddels draait Neways wat beter. De auto-industrie is aangetrokken, en ASML draait volop als gevolg van wereldwijde chiptekorten. Maar bij Neways is nog veel te doen, aldus Stodel: meedenken met de klant en proactiever zijn. Niet alleen reageren op de vraag van de klant, maar ook zelf initiatief tonen.

Vaak, zei Wim van der Leegte in 2003 over zijn overnames, „zijn het op zichzelf mooie bedrijven, maar ze zitten net in een dipje of hun markt staat er niet goed voor”. VDL gaat de uitdaging graag voor de 108e keer aan.