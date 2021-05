Sydney gehuld in giftige rook door ‘geplande’ bosbranden in de buurt

De Australische stad Sydney raakte maandag gehuld in een dikke mist, bestaande uit giftige rook van geplande bosbranden buiten de stad. In sommige buurten was de gemeten luchtkwaliteit ‘s ochtends ‘zeer slecht’ en werd aangeraden niet onnodig naar buiten te gaan. De weerdiensten adviseerden in de gehele stad niet de weg op te gaan. Ook werden veerboten stilgelegd. Inmiddels is de mist al minder geworden, in de loop van de dag moet deze helemaal zijn verdwenen.

De Australische brandweer steekt geregeld stukken bos aan om bosbranden die vaak ontstaan in de zomermaanden beter te kunnen controleren. De geplande bosbranden ontdoen de bosbodem van struiken en ander brandbare zaken die bosbranden kunnen aanwakkeren. De rook van de zaterdag aangestoken branden is in de winderige nacht die volgde naar Sydney gewaaid. Volgens de lokale brandweer was de mist ingecalculeerd, maar wel ernstiger dan verwacht.

Voorspeld wordt dat de mist in de loop van de dag volledig zal zakken, als de temperatuur oploopt. Ook wordt voor later op de dag regen verwacht, die moet helpen bij de rookvermindering. Daarnaast heeft de brandweer besloten andere geplande branden uit te stellen en het brandgebied van weer andere branden te verkleinen. Australië wordt jaarlijks geteisterd door grote natuurbranden, die mede door klimaatverandering en de daaruit voortkomende droogte steeds heviger zijn en langduriger doorwoeden.