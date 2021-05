Bedenkingen over de NCTV zijn er al sinds de oprichting

Wie schiet dat vliegtuig uit de lucht als het dreigend onze kant op komt?

In april 2004, een paar jaar na ‘11 september’ en een maand na een bloedige aanslag op vier forenzentreinen in Madrid, is dat een serieuze vraag in Nederland. Stel: een Boeing 747 zet opeens koers richting de binnenstad van Den Haag – wie is er, vragen ministers en Kamerleden zich af, dan bevoegd om snel met een tegenactie te komen? Niemand die het echt weet.

Het is in dat klimaat dat de NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) het licht ziet, de voorloper van de huidige NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De nieuwe organisatie moet ervoor zorgen dat het werk van overheidsdiensten die zich met veiligheid bezighouden – AIVD, politie, marechaussee – wordt gestroomlijnd. Maar meteen zijn er bedenkingen vanuit de Kamer: zo veel macht in één hand – het lijkt gezien de dreigingen logisch, maar is het niet óók vragen om problemen? Kamerlid Boris Dittrich, van het destijds meeregerende D66, heeft het in april 2004 over „een groot bouwhuis, zodat je door de bomen het bos niet meer ziet”.

Politieke druk

In de afgelopen weken onthulde NRC hoe de NCTV meer doet dan het coördineren van overheidsdiensten. In de praktijk gedraagt de club zich zelf als een inlichtingendienst. Zo werd privacygevoelige informatie van burgers verzameld en verspreid. Ook oefende de organisatie ‘ongepast’ druk uit op het Openbaar Ministerie om over te gaan tot vervolging in individuele zaken. Bovendien bleek de organisatie gevoelig voor politieke druk, bijvoorbeeld vanuit ministeries, bij het opstellen van rapporten.

En dus zit de Tweede Kamer, net als vijftien jaar geleden, op het vinkentouw. Kamerleden van links tot rechts eisen duidelijkheid over wat de NCTV mag – en wat niet. D66-woordvoerder Hanneke van der Werf is bezorgd over de „politisering” van de NCTV-rapporten: „Eerder is informatie over extreemrechts weggehouden uit het dreigingsbeeld, nu blijkt het gevaar van het onder de radar verdwijnen van Syriëgangers gebagatelliseerd te zijn.” SP-Kamerlid Michiel van Nispen zegt: „Je mag van de NCTV verwachten dat ze onafhankelijk en objectief opereert, in het belang van de nationale veiligheid. Nu dat onvoldoende gewaarborgd lijkt, moeten we dit afdwingen.”

Het kabinet stelt voor om samen met de Kamer „op zoek te gaan naar een betere juridische verankering” van de NCTV. Na het meireces moet hierover meer duidelijk worden.

Als je zo’n organisatie van begin af aan niet ordent, weet je zeker dat het na twee generaties uit de rails loopt Sybrand van Hulst oud-AIVD-hoofd

Loopgravenoorlog

Aan de oprichting van de NCTb in 2004 ging een loopgravenoorlog vooraf rondom de vraag wie het primaat had bij de bestrijding van terrorisme. Op het eerste gezicht lag dat bij de minister van Binnenlandse Zaken, toen Johan Remkes. Hij ging immers over de politie, de inlichtingendiensten bij de veertien regiokorpsen en de binnenlandse veiligheidsdienst AIVD.

Maar het was de minister van Justitie, Piet Hein Donner, die uiteindelijk de regie kreeg, ook al leek de rol van zijn ministerie bij terreurbestrijding vanuit de invalshoek van strafrechtelijke onderzoeken beperkt. Donner kreeg ultieme „doorzettingsmacht” voor het geval er razendsnel moest worden ingegrepen bij dreigend onheil. Als super-minister met verregaande bevoegdheden kreeg hij daar ook de middelen bij. F-16’s, permanent paraat op vliegveld Leeuwarden, bijvoorbeeld. Op de grond onder bevel van de minister van Defensie, maar zodra zo’n vliegtuig bij terreurdreiging zou opstijgen, onder bevel van de minister van Justitie. Met in zijn kielzog de NCTb als adviseur.

Donner kreeg de bevoegdheid om in noodsituaties de „knopen door te hakken”, zoals hij dat in het Kamerdebat van 14 april 2004 uitdrukte. In de Kamer was wel verzet en vooral angst voor zo’n moeilijk controleerbaar superministerie en een eigen anti-terreurorganisatie waarvan de verantwoordingsplicht nauwelijks was vastgelegd. Behalve Dittrich waarschuwde ook André Rouvoet (ChristenUnie): „Niet voor de hand liggend, om dat allemaal bij de minister van Justitie te concentreren, in plaats van bij Binnenlandse Zaken.” Wouter Bos (PvdA) waarschuwde voor „chaos”.

Ambtelijke aardverschuivingen

Met de aanstelling van topambtenaar Tjibbe Joustra bouwde Donner in de jaren erna een anti-terreurorganisatie op die twintig landelijke organisaties die zich met terreurbestrijding bezighielden moest gaan coördineren. Dat leidde ambtelijk tot aardverschuivingen. Tot 2004 was de AIVD de meest gezaghebbende organisatie. Die had, al vanaf de jaren negentig, de kennis over het radicaal-islamisme en potentiële terreurnetwerken. En die wist via contacten met buitenlandse zusterdiensten wat buiten Nederland omging.

Joustra trok dat allemaal zoveel mogelijk naar zich toe, zag dat als zijn missie, want het was uiteindelijk zijn minister die een hoofdrol zou spelen in crisissituaties en daar verantwoording over moest afleggen. Ook de veiligheidsdiensten en de politie moesten inschikken. „Want het kan niet zo zijn dat er dan nog op de departementen schaduworganisaties achterblijven”, zei hij daarover in 2004 tegen NRC.

Die diensten deden dat schoorvoetend. Toenmalig AIVD-chef Sybrand van Hulst gaf die nieuwe dienst in 2004 het voordeel van de twijfel. Want de AIVD kreeg steeds vaker te maken met bedreigingen van politici en bestuurders. „We maakten dreigingsanalyses”, zegt hij terugblikkend. „Maar er was geen organisatie om die analyses om te zetten in beveiligingsprogramma’s. We waren dus blij dat er iets kwam dat daar feitelijk werk van kon maken.”

‘Soft targets’

Maar het schuurde toen al tussen de AIVD en de NCTV. Zo wilde Joustra informatie over geheime operationele achtergronden van AIVD-analyses. „Geen sprake van dat we dat gingen vertellen. We hebben bronbescherming.” En dus moest de NCTV volgens Van Hulst wel ontsporen: „Als je zo’n organisatie van begin af aan niet ordent, weet je zeker dat het na twee generaties uit de rails loopt. Daar betaalt de NCTV nu een hoge prijs voor.”

Joustra zag dat anders. Hij wilde, zei hij in 2004, zijn dienst opbouwen naar Brits model, daar was het volgens hem goed georganiseerd: van bovenaf, waarbij een centrale organisatie lagere overheden adviseerde over ‘soft targets’, zoals evenementen en openbaar vervoer. „Er is nu in Nederland geen organisatie die dat doet.”

Maar wat de coördinator is en mag wordt nooit precies omschreven. „Dat was precies mijn bedoeling”, zei Joustra onlangs. „Ik koos er bewust voor om niets te regelen. Dat geeft alleen maar gezeur.” Nu is dat gezeur er alsnog.

M.m.v. Andreas Kouwenhoven