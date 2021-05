Nieuw model berekent reële prijzen voor ‘vernieuwde’ medicijnen

Onderzoekers van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en het Zorginstituut Nederland hebben een nieuwe methode ontwikkeld om de prijzen te berekenen van bestaande medicijnen die als nieuw op de markt worden gebracht. Medicatie voor zeldzame ziekten, die ook werken tegen een andere kwaal dan waarvoor ze ontwikkeld zijn, worden soms van de markt gehaald om vervolgens opnieuw te worden geïntroduceerd tegen een hogere prijs. Met het rekenmodel van het Amsterdam UMC kan een reële prijs tot stand komen, schrijven de onderzoekers.

Farmaceuten moeten voor oude medicijnen die ze als nieuw middel op de markt brengen een zogeheten „weesgeneesmiddelenstatus” aanvragen. In ruil daarvoor krijgen ze fiscale voordelen en tien jaar lang een marktmonopolie op het opnieuw geïntroduceerde medicijn. Daardoor kunnen ze zonder concurrentie een relatief hoge prijs vragen voor een medicijn dat ze tegen relatief lage kosten produceren. De reden voor de onderzoekers om naar een ander rekenmodel te kijken, was de prijsopdrijving bij het middel mexiletine. Dat is ontwikkeld om hartritmestoornissen te bestrijden, maar werd later ingezet tegen een ernstige neurologische spierziekte.

Na de toekenning van de „weesgeneesmiddelenstatus” in 2018 voor mexiletine schoot de prijs fors omhoog. In het nieuwe rekenmodel zeggen de onderzoekers rekening te houden met ontwikkelkosten, grondstofprijzen, productiekosten en winstmarge. Op basis van die aspecten wordt een nieuwe prijs berekend die volgens het Amsterdam UMC rechtvaardiger is dan de tarieven die farmaceuten nu kunnen vragen voor medicijnen die al ontwikkeld zijn.

