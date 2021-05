Negen jaar cel voor ‘sadistisch’ huiselijk geweld Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft een 44-jarige man veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor langdurig en veelvuldig excessief huiselijk geweld. Daarnaast mag de man voorlopig geen contact opnemen met zijn ex-vrouw en zijn kinderen. De straf valt hoger uit dan de strafeis van acht jaar.

Vanaf 2007 mishandelde de man zijn vrouw en kinderen, op een volgens de rechtbank sadistische manier. Naast fysiek geweld dwong hij zijn vrouw bijvoorbeeld uitwerpselen van hun kinderen te eten. Ook zette hij zijn kinderen aan tot geweld jegens hun moeder. Daarmee heeft hij volgens de rechtbank de kinderen ook mishandeld.

De vrouw deed aangifte toen de man haar in juni 2020 probeerde te doden met een messteek. De veroordeelde weigerde sindsdien mee te werken aan onderzoeken naar mogelijke stoornissen, waardoor de rechtbank ook geen tbs kon opleggen. In het bepalen van de gevangenisstraf heeft de rechtbank meegenomen dat de man niet mee wilde werken aan onderzoeken. Het feit dat de man zijn gezin zo lang en zo wreed terroriseerde zorgt ervoor dat de straf hoger is uitgevallen dan de eis.