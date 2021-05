KPN heeft iets wat private equity maar al te graag wil: een glasvezelnetwerk

Voor een bedrijf dat de omzet al meer dan tien jaar ziet dalen, heeft KPN over belangstelling van potentiële kopers niet te klagen. Enkele van de grootste investeringsfondsen ter wereld willen het telecombedrijf overnemen, bleek afgelopen weekend. Maar KPN zit niet te wachten op een nieuwe eigenaar, liet het management weten. Voorlopig althans.

In een kort persbericht maakte KPN zondagmiddag bekend dat het onlangs twee overnamevoorstellen heeft gekregen én afgewezen. Een was afkomstig van KKR uit New York, de op twee na grootste private-equitymaatschappij ter wereld met omgerekend ruim 200 miljard euro onder beheer. De ander kwam van de Zweeds-Amerikaanse combinatie EQT/Stonepeak, eveneens grote durfinvesteerders met ieder tientallen miljarden te besteden. Over geboden bedragen deed KPN geen mededelingen – EQT en Stonepeak zouden zelfs geen prijs hebben genoemd – maar volgens de Britse zakenkrant Financial Times ging het om biedingen van rond de 12,5 miljard euro (of 18 miljard inclusief schulden).

Glasvezel

De interesse van private equity in KPN komt niet als een verrassing. Al jaren doen geruchten de ronde over pogingen van investeringsfondsen om het telecombedrijf aan de onderhandelingstafel te krijgen. KPN (5,3 miljard euro omzet in 2020, ruim 12.000 werknemers) kampt weliswaar al jaren met krimp en heeft zijn internationale ambities lang geleden laten varen, maar dat maakt de onderneming niet minder interessant.

Integendeel, zegt ABN Amro-analist Konrad Zomer. Met een strategie die alleen op Nederland is gericht, is het bedrijf juist prettig overzichtelijk en eenvoudig te managen. En KPN heeft en ontwikkelt iets wat private-equity-investeerders willen hebben: een glasvezelnetwerk.

Glasvezelverbindingen garanderen razendsnel internet met snelheden van 1 gigabit per seconde. Ook vormen ze via verbindingen met zendmasten cruciale schakels in de nieuwe mobiele netwerktechnologie 5G. Anders gezegd: glasvezel is de toekomst. Een toekomst die de komende jaren miljardeninvesteringen vergt, maar tegelijkertijd langdurig stabiele rendementen belooft in de vorm van inkomsten uit internet- en telefoonabonnementen.

Dat maakt glasvezel bijzonder aantrekkelijk voor kapitaalkrachtige beleggers die zich richten op de relatief lange termijn, zoals private-equitypartijen, pensioenfondsen en verzekeraars. Zo investeert KKR, een van de partijen die KPN wil overnemen, samen met T-Mobile 700 miljoen euro om één miljoen Nederlandse huishoudens op glasvezelinternet aan te sluiten, werd vorige maand bekend. En EQT is eigenaar van Delta, de internetaanbieder in Zeeland en het Westland, die naast het kabelnetwerk ook glasvezel aanlegt.

Met een overname van KPN zouden deze investeerders een nog veel grotere slag slaan. KPN is de grootste glasvezelaanbieder van Nederland, met een kleine drie miljoen aansluitingen. Eind vorig jaar kondigde het telecombedrijf bovendien aan dat het een miljard euro steekt in versnelde glasvezelaanleg, zodat in 2026 vier op de vijf huishoudens is aangesloten.

Te mager

Alleen: KPN ziet een overname niet zitten. Hoe rijk de geïnteresseerde private-equity-partijen ook zijn, het bedrijf heeft ze niet nodig voor de uitvoering van zijn strategie, is de overtuiging van bestuur en commissarissen. KPN kan bogen op een sterke balans en heeft voor de glasvezelinvesteringen al een partner gevonden: APG, uitvoerder van pensioenfonds ABP.

Bovendien is het bedrag dat naar verluidt is geboden te mager, zegt ABN Amro-analist Zomer. Een bod van 13 miljard euro komt neer op een premie van een kleine 1,5 miljard euro bovenop de huidige beurswaarde. Dat bedrag zal flink omhoog moeten om de KPN-top onder leiding van bestuursvoorzitter Joost Farwerck aan het twijfelen te brengen, schat de analist.

Steun van het management is een vereiste, want een vijandige overnamepoging maakt weinig kans. Dat bleek wel uit de reactie op de beurs: het aandeel KPN verloor maandag bijna 4 procent, een teken dat beleggers weinig vertrouwen hebben dat een eventuele overname nog doorgaat. KPN heeft een beschermingsconstructie die eerder goed heeft gewerkt: de Stichting Preferente Aandelen KPN. Toen de Mexicaanse miljardair Carlos Slim in 2013 een vijandige overname wilde doen is die aan het werk gezet. Met succes: Slim droop af (hij heeft wel nog altijd een belang van 20 procent).

Sinds kort is daar nog een andere mogelijke bescherming bijgekomen. Want ook al mislukte de overnamepoging van Slim, ze heeft politiek Den Haag wel wakker geschud. KPN levert vitale infrastructuur, besefte het kabinet. En met de aanleg van 5G is het bedrijf van groot belang voor de Nederlandse economie. Een eigenaar met kwade wil kan voor enorme chaos zorgen. De boel uit laten vallen bijvoorbeeld, en de overheid – ook afhankelijk van communicatiediensten – totaal ontregelen.

Er moest een nieuwe wet komen, was de conclusie, om dit soort crisisscenario’s te kunnen voorkomen. Sinds oktober vorig jaar is die van kracht: de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie.

De wens om in te kunnen grijpen bij een ongewenste overname is een breuk met de traditie om vooral de vrije markt z’n werk te laten doen. Toen ABN Amro in 2007 werd overgenomen door een buitenlands bankentrio, heeft de politiek dat laten gebeuren – een jaar later moest de bank door de staat worden gered.

Dat heeft het geloof in de vrije markt aangetast. De lijdzame houding heeft geleidelijk plaatsgemaakt voor bemoeienis, bijvoorbeeld bij de dreigende overname van PostNL door het Belgische Bpost. Het toenmalige kabinet had officieel geen zeggenschap, maar sprak zich er fel tegen uit. De overname ging niet door.

Nu heeft het kabinet in de telecomsector het wettelijke recht op bemoeienis. Het moet de blokkade van een ongewenste overname wel motiveren, maar de wet is ruim geformuleerd. Zo is „niet vereist dat wordt bewezen” dat het de overname een gevaar voor Nederland oplevert, valt te lezen in het memorie van toelichting.

Russen en Chinezen

Tussen de regels valt te lezen dat de wet ook voortkomt uit angst voor een overname door bijvoorbeeld een Chinese of Russische partij. Door „de verschuivende economische machtsverhoudingen in de wereld” is de kans groter dat een potentiële koper gedreven wordt „door geopolitieke motieven”, in plaats van puur bedrijfseconomische. Met alle mogelijke gevaren van dien voor „de nationale veiligheid” of „de openbare orde”.

Vorige maand nog werd duidelijk hoe ver de interesse van China kan gaan. Toen bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat het Chinese telecombedrijf Huawei eerder onbeperkt heeft kunnen meeluisteren met gesprekken van klanten op het mobiele netwerk van KPN.

Dat de Nederlandse overheid zichzelf controle heeft toegeëigend over het eigenaarschap van bedrijven als KPN lijkt dan ook niet omstreden. Bankiers die NRC sprak betwijfelen zelfs of het überhaupt verstandig is infrastructuur die zo cruciaal is voor de Nederlandse economie over te laten aan de markt.

Maar de private-equity-partijen die nu azen op KPN hebben geen banden met Rusland of China. Mocht er een aanzienlijk hoger bod komen, dan zal het management van KPN dat serieus moeten overwegen. ABN Amro-analist Zomer gelooft er nog wel in. „EQT en KKR hebben dit wel zien aankomen. Die zullen ook hebben nagedacht over een volgende stap.”

Het ministerie van Economische Zaken wil niet reageren op de biedingen die KPN heeft ontvangen. Over de nieuwe wet laat een woordvoerder weten dat de toets er is voor „uitzonderlijke gevallen”. Hij benadrukt dat een overname „meestal ook positieve gevolgen [kan] hebben”. Bijvoorbeeld als de overnemer extra investeringen doet.

Wie weet is KPN, als de bieders doorzetten en KPN niet wil, dan toch weer aangewezen op zichzelf.