Italië in de ban van rel rondom rapper Fedez

Het is een strijd tussen een rapper met 12,4 miljoen Instagram-volgers en de publieke omroep. Tussen politieke partijen die door de coronanood gedwongen bij elkaar in één coalitie zitten maar elkaar eigenlijk haten. Tussen verschillende opvattingen over vrijheid van meningsuiting en censuur, en over discriminatie van homoseksuelen. Italië was de afgelopen dagen in de ban van de rel rondom Fedez.

Fedez is een 31-jarige populaire rapper met een nog populairdere vrouw, influencer en ondernemer Chiara Ferragni, die 23,4 miljoen volgers heeft. Niet klassiek links, wel voortdurend op de bres voor individuele rechten. Sommigen zeggen dat de titel van een album van vier jaar geleden op het koppel slaat: „Communisten met een Rolex.”

Fedez was zaterdag een van de artiesten op het traditionele concert ter viering van de Dag van de Arbeid, 1 mei. Op verzoek van de organisatoren had hij van tevoren verteld wat hij wilde doen: onder andere hard uithalen naar een aantal lokale bestuurders van de nationalistisch-populistische Lega, met naam en toenaam. Een van hen had gezegd: „Als mijn zoon gay zou zijn zou ik hem in de oven verbranden.” Een ander had mensen beschuldigd van inentingen om kinderen gay te laten worden. Het is deze mentaliteit, aldus Fedez, die ertoe leidt dat een langverwachte wet tegen wat ‘homotransfobie’ wordt genoemd, door de Lega wordt geblokkeerd in de Senaat.

Fedez zet een filmpje met 2 minuten van het gesprek online, en spreekt over een poging tot censuur

Dan krijgt Fedez nog vóór het concert een telefoontje. Eerst komt een man aan de lijn van de organisatie van het concert. De publieke omroep Rai zendt dit uit, was de boodschap, en dan kan je zoiets beter niet te scherp zeggen. „Ik vraag u zich aan te passen aan een systeem”, kreeg Fedez te horen – volledige registraties van het gesprek, van ruim elf minuten, zijn maandag openbaar geworden. Willen jullie me censureren, vraagt Fedez met een mengeling van woede en ongeloof. De telefoon wordt doorgegeven aan een vice-directrice van Rai Tre, het kanaal dat het concert uitzendt, die hem zegt dat het „niet opportuun” is de Lega-mensen in de context van het concert zo hard aan te vallen.

Fedez zet een filmpje met ruim twee minuten van het gesprek online, zegt wat hij wilde zeggen op het concert, en vertelt daar ook over een poging tot censuur – de opmerking van de Rai-directrice dat ze niet wil censureren, maar dat de omroep alleen maar een concert uitzendt dat door anderen is georganiseerd, wordt maandag publiek.

Het regent kritiek dat, hoe dan ook, direct of indirect, de Rai heeft meegewerkt aan een poging tot censuur. Geen wonder, zeggen veel commentatoren. De topfuncties bij de Rai zijn politieke benoemingen. Het vlaggenschip Rai Uno is bijna per definitie op de hand van de grootste partij in de regering. De vele politici, vooral ter linkerzijde, die nu roepen dat de Rai politiek neutraal zou moeten zijn, zijn medeschuldig aan de huidige situatie. Ook links en ook de Vijfsterrenbeweging hebben hún mensen benoemd binnen de Rai als ze daar kans toe zagen.

De uithaal van Fedez, die na de rel nog bekender is geworden dan hij al was, heeft de schijnwerpers gericht op de vertraging die het wetsvoorstel tegen homofobie oploopt. Daarin wordt het bestaande verbod van discriminatie op basis van ras en geloof uitgebreid naar seksuele geaardheid en geslacht. Hier wordt al twintig jaar over gesproken. Een doorbraak leek bereikt toen de Kamer vorig jaar instemde, maar in de Senaat (die in Italië dezelfde bevoegdheden heeft als de Kamer) houdt de Lega het wetsvoorstel tegen. Haar argument is dat het onder de nieuwe regels mogelijk zou zijn dat iemand die het traditionele gezin wil verdedigen, vervolgd zou worden. Daarmee, zegt Lega-senator Andrea Ostellari, komt de vrijheid van meningsuiting in gevaar.

De Lega staat hier lijnrecht tegenover de Vijfsterrenbeweging en de centrum-linkse Democratische Partij. Alle drie steunen ze premier Draghi, maar op gebieden als homorechten, euthanasie en rechten van immigranten lopen de meningen ver uiteen. Daarom grijpen ze iedere kans om, naast de dadendrang van Draghi bij de bestrijding van de pandemie en het herstelplan voor erna, een eigen gezicht te laten zien.