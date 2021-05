‘Ik probeer beneden mijn stand te leven’

in

‘Ik heb veel studies gedaan, maar heb er geen afgemaakt. Rond mijn 25ste begon ik zelf met ondernemen. Ik had het gevoel dat een diploma daar niet genoeg aan toevoegde. Eerst had ik twee ondernemingen waarmee ik lokale ondernemers hielp bij hun sales en marketing. Later ben ik als zzp’er financiële administratie erbij gaan doen. Tegenwoordig combineer ik die vakgebieden.

„Beleggen heeft altijd mijn interesse gehad. Met een paar vrienden had ik als twintiger een beleggingsgroepje waarmee we kleine bedragen inlegden en probeerden geld te verdienen. Uiteindelijk vonden we een methode die voor ons werkte: beleggen in indexfondsen. We hebben daar workshops over gegeven en kregen zoveel positieve reacties dat we in 2019 ons eigen bedrijf zijn gestart: Fire Consultancy. We geven nog steeds workshops en helpen individuele klanten hun geld te investeren.

„Ik werk ongeveer de helft van de tijd voor Fire Consultancy, de andere helft voor mezelf. In het verleden heb ik weleens te veel opdrachten tegelijk aangenomen. Ik hield toen met gemak 1.000 euro per maand over, maar voelde me beroerd en moe. Sindsdien weet ik dat het ook belangrijk is om in de gaten te houden dat je niet té veel werkt.”

‘Ik zie geld verdienen niet als een doel op zich, maar als een middel om een doel te bereiken. In mijn geval is dat doel vrijheid. Ik wil over tien of twintig jaar genoeg hebben geïnvesteerd om niet meer per se te hoeven werken. Ik kan dan nog wel werken als ik het wil, maar houd ook tijd over om te doen wat ik leuk vind en tijd om door te brengen met de mensen van wie ik hou. Om dat doel te bereiken, beleg ik maandelijks tussen de 750 en 1.000 euro.

„Om dat bedrag over te houden, ben ik minimalistisch gaan leven. Ik hou mijn vaste lasten laag. Ik heb een lage huur en rijd in een goedkope auto. Ik probeer altijd beneden mijn stand te blijven leven; als ik meer verdien, ga ik niet meer uitgeven maar investeer ik een hoger bedrag.

„Via een app hou ik bij wat mijn vaste lasten zijn en of het eventueel goedkoper kan. Die app geeft een melding als mijn energie- of internetcontract afloopt. Dan bel ik de aanbieder om te onderhandelen over een goedkoper contract.

„Natuurlijk moet het leven ook nu leuk blijven. Daarom heb ik met mezelf afgesproken dat ik eens per jaar een grote uitgave mag doen, als beloning. Zo kocht ik bijvoorbeeld een Nintendo en een flatscreen, of ging ik op vakantie. De laatste tijd geef ik wat meer geld uit aan eten bestellen. Af en toe een beetje te veel. Maar voor nu vind ik het wel even goed. Je kunt in deze tijd verder toch niks, dus ik gun mezelf tijdelijk deze guilty pleasure.”

Netto-inkomen: 2.200 euro (gemiddeld) Vaste lasten: huur (450 euro); g/w/l (150 euro); zorgverzekering (120 euro); telefoonabonnement (30 euro); internet (60 euro); gemeentelijke heffingen en wegenbelasting (100 euro); boodschappen (200 euro); benzine (75 euro); autoverzekering en -reparaties (75 euro); streamingdiensten (20 euro); overige verzekeringen en vrij te besteden (75 euro) Sparen: 750 euro naar beleggingsrekening Laatste grote aankoop: flatscreen (350 euro)

