Extreem-rechtse groep Proud Boys Canada heft zichzelf op

De extreem-rechtse Canadese groepering Proud Boys heeft zichzelf opgeheven. Dat heeft de organisatie zondag bekendgemaakt op chatdienst Telegram. De groepsleden geven als reden dat zij zich meer willen richten „op hun gezin en op Christus”. Wel zullen ze op individueel niveau „blijven vechten voor westerse waarden”. Het besluit komt twee maanden nadat de Canadese regering de Proud Boys officieel aanmerkte als terroristische organisatie.

De Proud Boys werd in 2016 opgericht door de Canadese Gavin McInnes, mede-oprichter van Vice Media en woonachtig in de Verenigde Staten. In de daaropvolgende jaren groeide de organisatie uit tot een racistische en neofascistische groepering. Leden hebben meermaals openlijk geweld gepleegd om „mannelijkheid” en „westerse waarden” te verdedigen. De beweging waaide over naar de VS, waar leden onder meer een tegenbeweging vormden tegen de Black Lives Matters-protesten afgelopen jaar. Ook werden bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool verscheidene leden van de groep aangehouden.

De Canadese regering verklaarde de Proud Boys in februari tot terroristische organisatie, onder meer vanwege de „centrale rol” die ze zouden hebben gespeeld bij de Capitoolbestorming. De Canadese Proud Boys ontkenden zondag ooit „terroristisch” te zijn geweest, maar stelden dat het te veel tijd en geld kost om deze beschuldiging te weerleggen. Ook zegt de groep „een politiek instrument” te zijn geworden „door de heersende elite van de Canadese regering om hun autoritaire agenda te bevorderen”. Wat de invloed van haar opheffing is op haar aanhangers in Canada en de VS, is nog onduidelijk.