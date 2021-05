Hij reed me vol in de ribben, de jonge man die de SUV bestuurde waarmee hij mij voorrang had moeten verlenen. Hij raapte me van de straat en op mijn bibberende „Nee, een dokter hoeft niet”, bracht hij mij naar huis.

Intussen begonnen mijn kneuzingen wel heel erg op te spelen, dus vroeg ik hem me toch maar even naar de Eerste Hulp te brengen. Eigenlijk moest hij naar een feestje, maar goed, het ziekenhuis was vlakbij.

Voor de ingang liet ik me voorzichtig uit de hoge auto glijden. „Ik red het verder zelf wel”, zei ik. Hij knikte en hief een hand op: „Een prettige dag verder!”