Een lege beurshuls die met succes werd gevuld

Spac? Had je dat een jaar geleden tegen iemand gezegd, dan dacht diegene misschien dat je het had over een kekke merknaam voor vegetarisch spek. Inmiddels is een spac, kort voor special purporse acquisition company, een bekend fenomeen op de beurzen.

Een groepje zakenlui begint een investeringsvehikel, waarin beleggers geld inleggen. Dat vehikel – de spac – brengen de oprichters naar de beurs. Met het geld dat ze daarmee ophalen, kopen ze een bestaand bedrijf, dat zo op de beurs belandt. Wereldwijd worden er vele tientallen miljarden mee opgehaald. Met Pegasus, van de Franse zakenman Bernard Arnault, kreeg de Amsterdamse beurs vorige week zijn vierde spac-notering van dit jaar.

Voorganger van de recente spac-hausse is het Bredase techbedrijf CM.com, dat bericht- en betaaldiensten verzorgt voor bedrijven. In februari vorig jaar fuseerde het met de lege beurshuls Dutch Star Companies ONE. Die aanpak was – toen nog – behoorlijk uitzonderlijk.

Een spac wordt gezien als een sluiproute naar de aandelenmarkten, omdat een bedrijf door simpelweg samen te gaan met een genoteerd investeringsvehikel de gangbare voorbereiding op een beursgang vermijdt. Denk daarbij aan uitgebreide gesprekken met zakenbanken, bezoeken aan potentiële investeerders, opstellen van een lijvige prospectus.

Anders dan de meeste spac-fusies had CM.com dat allemaal wél gedaan. Het stond in oktober 2019 namelijk al op het punt via de reguliere weg naar de beurs te gaan, maar zag er alsnog van af omdat de marktomstandigheden naar eigen zeggen niet zo florissant waren. Toen het bedrijf op vrijdag 21 februari toch op de borden van Beursplein 5 verscheen, was het dus goed voorbereid.

Sindsdien heeft CM.com het als beursgenoteerd bedrijf uitzonderlijk goed gedaan. Het aandeel staat 36 procent hoger dan bij de introductie, waarmee het een stuk beter presteerde dan de Amsterdam Small Cap Index waarin het is opgenomen.

„CM.com groeit als een tierelier”, zegt Nigel van Putten, die het aandeel volgt voor zakenbank Kempen. Hij wijst op de bedrijfscijfers: CM.com rapporteerde 142 miljoen euro omzet over 2020, een groei van 47 procent. Het aantal werknemers verdubbelde in een jaar naar vijfhonderd.

CM.com profiteert van de digitalisering die wordt versneld door de coronapandemie, zegt Van Putten. Een sms’je van Thuisbezorgd wanneer je pizza aankomt? Of van Booking.com over je geplande hotelovernachting? Of, sinds vorig jaar, de GGD die je coronatestuitslag sms’t? Het komt allemaal via CM.com.

Van Putten: „Deze markt – customer engagement – groeit wereldwijd met 30 procent per jaar. CM.com groeit daarin veel harder dan concurrenten als het Zweedse Sinch of het Noorse Linkmobility.”

De pandemie is niet alleen maar goed voor het bedrijf. Booking, een grote klant, kampt met flinke verliezen nu vakanties er al een tijd niet in zitten, en er geen sms’jes over overnachtingen gestuurd hoeven worden. Maar de toegenomen activiteit bij pakket- en maaltijdbezorgers – en de sms’jes die zij sturen – bieden royale compensatie. En dat merkt CM.com. Het is voor bijna 83 procent van zijn inkomsten afhankelijk van sms-diensten. Daarnaast regelt het betalingen en ticketverkoop, maar dat is een klein deel van de omzet.

En is er nu nog iets ‘spac-achtigs’ te zien aan de beursnotering? Analist Van Putten: „Dat er rijke particuliere Nederlanders onder de aandeelhouders zitten, misschien. Dat is onder andere bij wie Dutch Star Companies ONE kapitaal heeft opgehaald. Maar voor de rest? Spacs hebben een slechte naam omdat bedrijven zo via de achterdeur naar de beurs gaan. Maar dat hoeft niet slecht te zijn: CM.com was helemaal klaar voor de notering.”