Duitsland rolt ‘een van ‘s werelds grootste kinderpornoplatforms’ op

De Duitse autoriteiten hebben naar eigen zeggen „een van ‘s werelds grootste internationale kinderpornoplatforms” opgerold. Dat meldt persbureau AP maandag. Volgens de Duitse justitie waren meer dan 400.000 gebruikers geregistreerd op de website. Zij wisselden pornografisch beeldmateriaal van kinderen en peuters van over de hele wereld uit en bekeken het.

De drie Duitsers van tussen de 40 en 58 jaar oud die het zogeheten Boystown-platform runden, werden medio april gearresteerd, net als een van de actiefste gebruikers van de site. Deze 64-jarige man zou meer dan 3.500 posts hebben geplaatst op het platform, dat onderdeel uitmaakte van het darknet; een deel van het internet dat alleen te zien is met een speciale browser. De arrestaties waren het gevolg van maandenlang Duits onderzoek in samenwerking met onder meer Australië, Nederland en de Verenigde Staten. Een van de verdachten werd in Paraguay gearresteerd.

Op de site, die in ieder geval sinds juni 2019 in gebruik was, waren voornamelijk beelden van jongens te zien. Volgens de Duitse justitie zaten er foto’s en video’s tussen „van het ernstigste seksueel misbruik van peuters”.