Drie dodelijke slachtoffers brand Werkendam waren Litouwse arbeidsmigranten

De drie dodelijke slachtoffers van een brand in het Noord-Brabantse Werkendam afgelopen zondag waren arbeidsmigranten uit Litouwen. Dat bevestigt Dick Hoogendoorn, directeur van het timmer- en interieurbedrijf waar het drietal werkzaam was, maandag na berichtgeving door Omroep Brabant.

De brand ontstond gisteren rond 08.00 uur in het appartement waar de Litouwers verbleven, dat gevestigd is boven het bedrijfspand van Hoogendoorn. Omwonenden wisten op tijd te ontsnappen, maar voor het lot van de bewoners werd urenlang gevreesd. De brandweer vermoedde dat het drietal niet op tijd had weten te ontsnappen. In de loop van de dag werden twee lichamen gevonden, later bleek dat ook de derde bewoner om het leven is gekomen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar Hoogendoorn benadrukt dat er „niets mis” was met de huisvesting van de arbeidsmigranten. De brand heeft zeker twee derde van het onderliggende kantoorpand verwoest, bleek zondag. Bij het bedrijf werken 130 medewerkers uit binnen- en buitenland. Zij komen maandagochtend samen om stil te staan bij de slachtoffers, meldt Omroep Brabant.