De dag van het Nationale Ongemak

De Nationale Herdenking is pas dinsdag, maar in eigen kring had ik de laatste weken genoeg doden te herdenken. Kennissen; mensen die ik jaren niet kon zien, maar van wie ik altijd blij was ze op straat tegen te komen. Ik stak dan niet schielijk de straat over, ik ging geen blokje om. Ik noem drie namen: Orlando Lansdorf, homo- en hivactivist, Gerke Nauta, tv-man, en Hafid Bouazza, schrijver en literator. Ze waren stuk voor stuk jonger dan ik, en vormden zo als het ware een verzekeringspolis tegen mijn eigen vroegtijdige dood. Jonger dan ik moet langer leven, maar die polis is nu opgeheven.

Zij werden, zeg ik er meteen bij, niet vermoord, dat sterven deden ze zelf, als je dat zo kunt stellen. De Nationale Dodenherdenking is er voor de vermoorden en gevallenen, en bij die lange lijst slachtoffers horen ze niet.

De graat in de keel zijn elk jaar weer de Joden die afgevoerd werden en vermoord; niet allemaal, maar wel belachelijk veel, zeker in Amsterdam. De doorwerking van die slachtpartij beslaat nu al de derde generatie. Ze stierven, soms om wat ze deden (Verzet) maar merendeels toch om wat ze waren: Joden, ook als ze niet of nauwelijks aan religie deden. De nazi’s hebben van het Europese Jodendom een onpersoonlijke categorie gemaakt. Geen ‘wie’, maar een ‘wat’. Die ontmenselijking trekt diepe sporen in Joodse families. Een collectieve achtergrond van moord is onrustbarender dan een sterfgeval.

Ik moet dezer dagen ook denken aan Evelien Gans, schrijfster en bijzonder hoogleraar hedendaags jodendom. Ook een bekende, ouder dan ik, eeuwig ouder. Zij stierf in 2018 in eigen beheer, als je dat zo kunt zeggen.

In 1994 schreef ze het moedige boek Gojse nijd & joods narcisme, over de thematische afgunst van de niet-Joden op de Joden, en over de ambivalentie van trots en slachtofferschap in eigen Joodse kring.

De anekdote die zij opvoert, en die zij weer heeft overgenomen van psycholoog André Agsteribbe, is mij altijd bijgebleven. Twee boezemvriendjes, de een Joods, de ander niet, zijn in gesprek. De Joodse jongen zegt: ‘Je mag mijn beste vriendje blijven op twee voorwaarden: ten eerste, vergeet dat ik Joods ben en ten tweede, je mag nooit vergeten dat ik Joods ben.’

Dit is in steno hoe een double bind eruitziet, een dubbele binding. Zo’n tegenstrijdige eis zorgt voor geestelijke malheur in eigen kring en veroorzaakt onbegrip bij buitenstaanders.

Wat wil je nou: gewoon of toch speciaal? Samen of apart?

Het raadsel valt niet op te lossen, maar smeekt om erkenning.

De Nationale Dodenherdenking is daarom voor mij de Dag van het Nationale Ongemak.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.