De arena van het Colosseum wordt gereconstrueerd

Het Colosseum krijgt zijn houten vloer terug. Over twee jaar moet het weer mogelijk zijn om midden in het grote Romeinse amfitheater te gaan staan, op een technologisch geavanceerde vloer, en op te kijken tegen de bijna zestig meter hoge tribunes. Door deze reconstructie kan deze beroemde trekpleister ook beter worden gebruikt voor bijzondere evenementen.

Minister van cultuur Dario Franceschini, die het plan zondag toelichtte, herinnerde eraan dat bezoekers tot in de negentiende eeuw middenin het Colosseum konden gaan staan. Daarna is het stelsel van gangen en kamers onder het voormalige podium blootgelegd en stukje bij beetje verder uitgegraven. De eigenlijke arena was daardoor verdwenen; bezoekers keken rechtstreeks in de overblijfselen van het ondergrondse binnenwerk van het theater, waar de wilde dieren en de gladiatoren wachtten tot ze de arena in moesten.

Kantelende lamellen

In 2014 kwam het idee op om het Colosseum weer een vloer te geven. Na jaren van studie is het project eind vorig jaar aanbesteed. Zondag werd het winnende project bekendgemaakt, van een groep Milanese architecten: een houten vloer waarin op veel plaatsen lamellen zitten die kunnen kantelen, om in de ‘catacomben’ licht en lucht toe te kunnen laten.

Franceschini onderstreepte dat het om een omkeerbare en technologisch geavanceerde ingreep gaat. „Het is een nieuwe stap naar de reconstructie van de arena, een ambitieus project dat zal helpen de archeologische structuren te beschermen en tegelijkertijd de oorspronkelijke aanblik van het Colosseum terugbrengt”, zei hij.

Het werk aan het project moet later dit jaar of begin volgend jaar beginnen. In 2015 werd 18,5 miljoen euro gereserveerd. Enkele critici zeiden toen dat er dringender bestemmingen te vinden zijn voor dit geld. Franceschini, die toen ook minister was, reageerde dat het Colosseum een van de drukstbezochte monumenten van Europa is en dat reconstructie van de arena extra geld binnen zou brengen. In 2019 trok het Colosseum ongeveer 7,5 miljoen bezoekers, goed voor 73 miljoen euro.

Het Colosseum is, na maanden van coronasluiting, sinds vorige week weer te bezoeken.