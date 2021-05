4.387 coronadoden in januari, hoogste aantal sinds mei

Tegelijkertijd overleden er minder mensen door andere doodsoorzaken dan verwacht, aldus het CBS. Zo bleef tussen november en januari de gebruikelijke winterpiek uit van sterfte aan veelvoorkomende ziekten in de ademhalingsorganen of het zenuwstelsel. Dat geldt in mindere mate ook voor de sterfte aan hart- en vaatziekten.

In januari zijn 4.387 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat is het hoogste aantal in één maand sinds mei 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Het aantal coronadoden van maart 2020 tot en met januari 2021 komt daarmee volgens deze voorlopige cijfers op 24.484. Van hen overleden 21.727 mensen aan vastgestelde Covid-19 en 2.757 aan wat vermoedelijk Covid-19 was, aldus het CBS. Het statistiekbureau baseert zijn cijfers op de doodsoorzaakverklaringen van betrokken artsen.

CBS: in eerste kwartaal minder bedrijven opgeheven dan in 2020

Na een toename vorig jaar is het aantal bedrijven dat de stekker eruit trok in het eerste kwartaal van 2021 weer flink teruggelopen. Ongeveer 30.200 bedrijven hielden er in januari, februari of maart van dit jaar mee op, ruim negenduizend minder dan in de eerste drie maanden van 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van voorlopige cijfers. In januari, februari en maart van 2018 en 2019 ging het om 32.700 en 34.300 beëindigde bedrijven.

Met name in de horecasector lag het aantal opheffingen in het eerste kwartaal van 2021 een stuk lager dan een jaar eerder. Bij webwinkels werden verdwenen juist meer bedrijven. Mogelijk is dat er een gevolg van dat het totaal aantal webwinkels tijdens het coronajaar flink is toegenomen. In 85 procent van de opheffingen ging het om bedrijven waarin één persoon werkzaam was. Het aantal opgeheven bedrijven met meer dan één werkzame persoon lag in het eerste kwartaal van 2021 wel iets hoger dan een jaar eerder. Bij opheffing gaat voor een klein deel om faillissementen, maar ook om andere sluitingen, die juist een faillissement moeten voorkomen.

Het aantal nieuw opgerichte bedrijven lag in het eerste kwartaal van dit jaar met 57.000 nagenoeg op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2020. In de drie jaar daarvoor was juist een duidelijke stijging te zien in het aantal bedrijfsoprichtingen. Onder de nieuwkomers valt met name het hoge aantal nieuwe webwinkelbedrijven op. Het aantal restaurants dat is opgericht, nam juist af.