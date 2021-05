Bootongeluk in Bangladesh kost 26 levens

Een aanvaring tussen twee boten op een rivier in het centrum van Bangladesh heeft maandagochtend 26 levens geëist. Dat heeft de lokale politie tegen persbureau AFP gezegd. Een speedboot met circa dertig passagiers, komend vanuit de stad Mawa, kwam in botsing met een vrachtschip dat zand vervoerde. Vijf mensen werden gered, onder wie drie kinderen. Het is onduidelijk of er nog mensen worden vermist.

Volgens de politie lag het vrachtschip stil toen de speedboot hem raakte. De speedboot brak daarbij doormidden en zonk. Momenteel steken relatief veel Bengalen de rivier de Padma per speedboot over omdat de dienstregeling van de veerboten daar is vertraagd. De aangepaste dienstregeling heeft te maken met de bouw van een brug in de buurt.

Bangladesh wordt doorkruist door honderden rivieren, waarop veel wordt gevaren. Bootongelukken komen vaak voor in het land; volgens persbureau Reuters vallen daarbij jaarlijks honderden doden. De ongelukken worden onder meer toegeschreven aan slecht onderhoud van schepen en lakse regelgeving op scheepswerven. Begin april kwamen nog dertig mensen om het leven toen een veerboot met vijftig passagiers in aanvaring kwam met een vrachtschip.