Bill en Melinda Gates kondigen scheiding aan na 27 jaar huwelijk

Miljardair Bill Gates en zijn vrouw Melinda, die samen de liefdadigheidsorganisatie Bill and Melinda Foundation hebben opgericht, gaan na 27 jaar huwelijk scheiden. Dat hebben ze maandag bekendgemaakt in een verrassende verklaring op Twitter.

„Na lang nadenken en veel werk aan onze relatie hebben we het besluit genomen ons huwelijk te beëindigen”, aldus Bill en Melinda Gates in een gezamenlijke verklaring die gelijktijdig verscheen op hun Twitter-accounts. De mede-oprichter van Microsoft en zijn echtgenote zullen wel samen leiding blijven geven aan hun stichting, de grootste liefdadigheidsorganisatie ter wereld, lieten ze weten.

„In de afgelopen 27 jaar hebben we drie geweldige kinderen opgevoed en een stichting opgebouwd die over de hele wereld actief is om mensen in staat te stellen gezonde en productieve levens te leiden”, aldus de verklaring. „We delen nog steeds het geloof in die missie en zullen samen ons werk bij de stichting voortzetten, maar we geloven niet meer dat we als echtpaar samen kunnen groeien in de volgende fase van onze levens.”

De 65-jarige Bill Gates, een van de rijkste personen ter wereld, kondigde vorig jaar zijn vertrek aan bij het bestuur van Microsoft om zich te concentreren op zijn liefdadigheidswerk. Hij was tot 2000 bestuursvoorzitter van het bedrijf, dat hij in 1975 oprichtte met Paul Allen. Tot 2008 bleef hij nauw betrokken bij het dagelijks bestuur van het techbedrijf.

Mede-voorzitters van stichting

De Bill and Melinda Gates Foundation werd in 2000 opgericht. De stichting beschikt over 51 miljard dollar, blijkt volgens CNBC uit een belastingaangifte. Bill en Melinda Gates zijn mede-voorzitters en beheerders van het fonds.

Ook Melinda Gates werkte bij Microsoft, als marketingmanager. Het paar ontmoette elkaar in 1987 bij een diner voor medewerkers van het techbedrijf. Ze trouwden in 1994 in Hawaii.

Het is onduidelijk welke financiële afspraken zijn gemaakt voor de echtscheiding. Bill Gates bezit 1,37 procent van de aandelen van Microsoft, een pakket dat volgens FactSet een waarde heeft van meer van 26 miljard dollar (ruim 21,5 miljard euro).

