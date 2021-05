Beschuldiging seksueel grensoverschrijdend gedrag in nieuwe aangifte Ruinerwoldzaak

Tegen Gerrit Jan van D., de man die zijn kinderen jarenlang vasthield in een boerderij in het Drentse Ruinerwold, is een nieuwe aangifte gedaan. Het gaat om een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag, bevestigt het Openbaar Ministerie maandag na berichtgeving van RTV Drenthe. Justitie onderzoekt de aangifte, maar wil verder niets over de inhoud zeggen. Wel zegt het OM „rekening te houden met de uitspraak van de rechter” in maart. Die staakte toen een strafzaak tegen Van D. omdat die niet in staat zou zijn te worden berecht.

RTV Drenthe meldt op basis van eigen bronnen dat de nieuwe aangifte afkomstig is van een van de oudere kinderen en dat het slachtoffer van het grensoverschrijdend gedrag een van de jongere dochters was. In de Ruinerwoldzaak stonden lange tijd de vier oudste kinderen tegenover Van D., terwijl de jongeren hun vader blijven steunen. Een van de jongere dochters nam vorige maand echter ook afstand van Van D. vanwege „dingen die niet te rechtvaardigen zijn”. Volgens RTV Drenthe was zij het slachtoffer van het seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan nu aangifte is gedaan. Het OM wil dit niet bevestigen. De ommezwaai van de dochter viel samen met dat bekend werd dat de vier oudste kinderen een civiele procedure waren begonnen tegen hun vader vanwege vrijheidsberoving van zijn negen kinderen en het seksueel misbruiken van twee van de ouderen.

De Ruinerwoldzaak kwam in oktober 2019 aan het licht, toen een van Van D.’s kinderen wegliep en in een café om hulp vroeg. Van D. leefde, in afwachting van „het einde der tijden”, met zes van zijn kinderen in hun boerderij in Ruinerwold in Drenthe. Zijn oudste drie kinderen waren jaren eerder al weggelopen. De strafzaak tegen Van D. liep op niets uit omdat de rechter vond dat de 68-jarige Van D. onvoldoende in staat was de zaak te begrijpen en zijn verhaal te doen. In 2016 liep Van D. ernstige hersenschade op door een beroerte. Hij kan onder meer niet goed praten en is halfzijdig verlamd.