AZ nadert PSV, Feyenoord laat het afweten

PSV heeft ook in Eindhoven niet van sc Heerenveen kunnen winnen. De nummer twee van de Eredivisie kwam zondag niet verder dan een gelijkspel (2-2), net als eerder dit seizoen in Heerenveen. Daardoor naderde AZ, dat zaterdag won van RKC (3-1) en ook nog in de race is voor een ticket voor de voorronde van de Champions League, PSV tot op één punt. Na een zwakke eerste helft, waarin het met 1-0 achter kwam, speelde PSV na rust sterk. Via Yorbe Vertessen en Cody Gakpo kwam de thuisploeg op voorsprong, maar Siem de Jong bracht Heerenveen weer langszij. Vooral Donyell Malen was in het laatste half uur een paar keer dicht bij de winnende treffer, maar doelman Erwin Mulder hield Heerenveen op de been.

AZ kwam in Waalwijk tegen RKC snel op achterstand door een treffer van Thijs Oosting. Albert Gudmundsson maakte gelijk voor AZ, dat na de rust via Myron Boadu en Calvin Stengs uitliep naar 3-1.

Voor Feyenoord raakt de vierde plaats uit zicht. De ploeg van trainer Dick Advocaat leed zondag een pijnlijke nederlaag (3-2) tegen hekkensluiter ADO Den Haag en staat nu op vijf punten van Vitesse, dat een dag eerder met 2-1 won van PEC Zwolle.

Advocaat schaamde zich voor het optreden van zijn ploeg, die het tegen ADO moest stellen zonder de geschorste aanvoerder Steven Berghuis. De trainer maakte een moedeloze indruk. „Ik zag een elftal waar totaal geen geloof in zit. Er was geen voetbal, geen beleving en geen strijd. Ik vraag me af: waar komt dat door? Komt dat door mij? Als dat zo is, dan is dat het makkelijkste”, doelde Advocaat voor de camera van ESPN op een mogelijk vervroegd afscheid. „Ze moeten het vooral voor Feyenoord doen. Dat verdient iedereen die keihard werkt voor de club. Als ik dit elftal zie, met spelers die topsalarissen verdienen, dan schaam ik me.” (NRC)