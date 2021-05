Altijd ruzie tussen de Nederlandse fascisten

Volgens de wet van Godwin eindigt elke discussie, als die maar lang genoeg duurt, in vergelijkingen met nazisme of fascisme. Gaat het in zo’n ‘gesprek’ over een leider of een politicus, dan is het argumentum ad Hitlerum de troefkaart: de politicus in kwestie is precies Adolf Hitler. Over het nu kan niet worden gepraat, zo lijkt het, zonder het verleden erbij te halen. Maar geldt het omgekeerde ook? Kun je over het verleden spreken, zonder uit te komen bij het nu?

Ik heb naar de Allen tegen allen (EO) van Luuk Bouwman proberen te kijken zoals hij zijn documentaire over het vooroorlogs fascisme aanduidt in de ondertitel: ‘Archeologie van het Nederlands fascisme’. Bij archeologie denk je aan dikke lagen aarde, geduldig wroeten en een interessante opgraving die ons iets zegt over hoe het vroeger was. Interessant is wat Luuk Bouman opgraaft zeker. Hij laat zien dat het Nederlandse fascisme uit veel meer partijen en partijtjes bestond dan alleen de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging). NSB-leider Mussert kreeg in 1942 de eretitel van het Nederlandse volk, maar het had net zo goed een van de fascistenleiders van de NSNAP kunnen wezen, of van De Bezem, het Zwart Front, het Nationaal Front. Partijen opgericht en geleid door (onder anderen): een Leidse professor, een intellectuele ideoloog, een katholieke priester, een gepromoveerde miljonair, een Amsterdamse volksjongen en een miskend kunstenaar. Die laatste begon de Rapaille Partij met als lijsttrekker een drankverslaafde dakloze met de bijnaam Hadjememaar. De partij behaalde twee zetels bij de verkiezingen van 1925 voor de Tweede Kamer.

In vogelvlucht voert de camera ons over oer-Hollandse landschappen met molens, koeien en rivieren, om vervolgens uit te komen in de huiskamers van mannen met een fascinatie voor Nederlandse fascisten. Zij zijn (hobby)-historicus en verwoed verzamelaar van dagbladen, documenten, curiosa, foto’s en schilderijen uit de vooroorlogse jaren. Eén heeft zelfs het paspoort (geldig tot maart 1940) van Anton Mussert in bezit. Met historische beeld- en geluidsfragmenten worden ondertussen de fascistenleiders tot leven gebracht; we horen leider Jan Baars van de ANFB vertellen dat alles wat je met „veel aplomb” de zaal in gooit altijd een dáverend applaus oogst. . Miljonair Alfred Haighton initieerde en financierde vier keer een nieuwe fascistenpartij. Hij beklaagt zich over het vrouwenkiesrecht en oppert „honden het kiesrecht te verlenen als de democratie weer eens in de knel zit.”

Kijkend naar dat vooroorlogse verleden lukt het nauwelijks vergelijkingen met het heden te negeren. De aversie tegen de democratie, het dédain voor de kiezer („stemvee”), de plannen om het parlement „met kwade honden uit elkaar te jagen”, de zittende parlementariërs die worden uitgemaakt voor uilskuikens, leugenaars en dieven. Openlijk dwepen met antisemitisme, en achteraf zeggen dat het een „grap” was, „polemisch” bedoeld. De enige troostende overeenkomst is dat de meeste partijen toen ook om de haverklap ruziënd uit elkaar vielen.

De onderliggende vraag die Luuk Bouwman in deze anderhalf uur durende film beantwoord wil krijgen is of het fascisme een eenmalig, historisch verschijnsel was of een aangeboren mentaliteit. Bestaat er een ‘homo fascistus’? Echt uitsluitsel komt er niet. Fascisme is een gif, laat hij een geïnterviewde zeggen, en als dat eenmaal in je zit, gaat het er zelden nog uit. De krant is de secondewijzer van de geschiedenis, zegt een van de historici-verzamelaars. Geeft deze documentaire dan de minuten aan die ons nog resten tot het weer wordt zoals toen?

Rinskje Koelewijn vervangt Arjen Fortuin tot en met 7 mei.

