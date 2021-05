Alg met kiezelskelet houdt CO2 stevig vast

Diatomeeën – eencellige algen met kiezelskelet – leggen ieder jaar miljarden tonnen CO 2 vast. Hun totale CO 2 -opslag is naar schatting vergelijkbaar met die van regenwouden. Franse en Indiase biologen verzamelden genetisch materiaal van diatomeeën tijdens een grote oceaanexpeditie en ontdekten dat vooral het enzym carboanhydrase bijdraagt aan het vermogen om CO 2 op te slaan. Dat staat in Frontiers in Plant Science.

Alle planten en algen halen koolstofdioxide uit de lucht om energie in de vorm van glucose te produceren. Diatomeeën leven bovenin de oceaan. Onder invloed van licht zetten ze CO 2 om in koolstofverbindingen. Als diatomeeën afzinken in de oceaan, verdwijnen ‘hun’ verbindingen tijdelijk uit de actieve koolstofcyclus.

De pech is dat het enzym waarmee planten en algen CO 2 binden, rubisco, inefficiënt werkt. Het kan binnenkomend CO 2 koppelen aan een organische verbinding. Maar bij pakweg één op de drie rubiscoreacties wordt er in plaats van CO 2 een zuurstofmolecuul toegevoegd, en komt er juist CO 2 vrij.

Diatomeeën hebben een relatief efficiënte vorm van rubisco. Voor een nog beter resultaat hebben ze, net als veel andere planten, CO 2 -concentratiemechanismen, om de hoeveelheid koolstofdioxide in de omgeving van rubisco hoog te houden. De omzetting verloopt daardoor efficiënter.

Opgelost in water

In de oceaan is CO 2 voor het overgrote deel opgelost in wateren in die oplossing is de meeste koolstof aanwezig als het ion bicarbonaat (HCO3-). Bij diatomeeën is het dus nodig om bicarbonaat weer in CO 2 om te zetten.

Er zijn in grote lijnen twee strategieën om CO 2 te concentreren: biochemisch en biofysisch. De biochemische wijze is om CO 2 eerst vast te leggen in oxaalacetaat, een molecuul met vier koolstofatomen. De biofyische wijze is om bicarbonaat actief naar binnen te pompen, waarna met het enzym carboanhydrase de omzetting in CO 2 plaatsvindt.

Uit dna- en rna-onderzoek bleek dat het gen dat codeert voor carboanhydrase tien keer zo vaak voorkomt als genen voor andere enzymen die bij koolstofopslag betrokken zijn. Dat duidt erop dat diatomeeën vooral het biofysische systeem gebruiken.

De Utrechtse hoogleraar fotobiologie Ronald Pierik vindt de publicatie interessant, maar plaatst een kanttekening. „Het resultaat is niet één-op-één te vertalen in fysiologische verschillen. Experimenteel onderzoek moet aantonen of het echt zo werkt.”