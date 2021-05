Zakenman en filantroop Eli Broad (87) overleden

De Amerikaanse zakenman en filantroop Eli Broad is vrijdag in een ziekenhuis in Los Angeles overleden op 87-jarige leeftijd. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The New York Times.

Broad verdiende miljarden dollars met het bouwen van woningen en zijn verzekeringsmaatschappijen. Hij werd bekend door veel van zijn geld uit te geven aan het opbouwen van het culturele en gemeenschappelijke leven in Los Angeles. Hij liet onder andere musea, concertzalen en scholen bouwen.

Moderne kunst

Zijn meest bekende bijdrage aan de stad was het 140 miljoen dollar (116,5 miljoen euro) kostende museum The Broad voor moderne kunst. Ook speelde de zakenman een centrale rol in het oprichten van het Los Angeles Museum of Contemporary Art en redde hij het museum met 30 miljoen dollar (25 miljoen euro) steun van de ondergang in 2008.

Met zijn investeringen en plannen kon de straat Grand Avenue opgeknapt worden, waardoor het een culturele trekpleister werd met restaurants, hotels, een groot park en het Broad-museum. De museumdirecteuren en raden van bestuur die met hem te maken kregen, gingen Broad’s bemoeienissen soms te ver. Ze noemden hem „onmogelijk tevreden te stellen”, schrijft The Times. Zelf vatte Broad het in 2012 als volgt samen: „Ik ben niet de meest populaire man van Los Angeles.” En in 2003 tegen het tijdschrift Forbes: „Ik wil graag teruggeven aan de wereld, en ik heb een groot ego. Ik wil liever herinnerd worden vanwege mijn goede daden dan om hoeveel geld ik heb verdiend.”

Broad werd geboren in het New Yorkse stadsdeel The Bronx. Zijn ouders waren Joodse immigranten uit Litouwen en hij was enig kind. Waaraan hij is overleden, is niet bekendgemaakt.