Directeuren AIVD en MIVD: 'Bij inlichtingenwerk weet je vaak niet waar je naar op zoek bent'

Halverwege het gesprek kan MIVD-directeur Jan Swillens zich niet meer inhouden: „Daar heb ik dus echt een probleem mee.”

Al een half uur gaat het gesprek over ‘bulkdatasets’, over ‘ongekende dreigingen’ in het grijze gebied tussen oorlog en vrede, over het vinden van de juiste balans tussen nationale veiligheid en de bescherming van de privacy van burgers.

Maar generaal-majoor Swillens – voormalig commandant van het Korps Commandotroepen – ergert zich. „Het gaat helemaal niet om de ‘balans’ tussen veiligheid en privacy”, zegt Swillens met enige stemverheffing. „Het is én-én: het grondrecht van de burger beschermd te worden en het grondrecht op privacy. Onze diensten zijn verantwoordelijk voor allebei.”

Swillens blikt naar rechts, maar AIVD-directeur Erik Akerboom kijkt neutraal voor zich uit. Voor het eerst geven de directeuren van de Algemene- en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst samen een interview, en het verschil in stijl is overduidelijk. Swillens wil de journalisten overtuigen van zijn gelijk, leunt over de tafel. Akerboom weet wanneer het beter is om het antwoord vaag te houden. Wat vindt Akerboom er eigenlijk van dat een van de toezichthouders op de diensten dreigt met opstappen? De AIVD-chef glimlacht minzaam. „Laten we eerst het rapport zijn werk laten doen.”

‘Het rapport’ is de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) door een commissie onder leiding van voormalig topdiplomaat Reneé Jones-Bos. In het rapport wordt vastgesteld dat de gloednieuwe wet heeft geleid tot „knelpunten”. De commissie stelt daarom voor om de Wiv, die pas drie jaar van kracht is, alweer aan te passen.

De Wiv-2017 was nodig om de Nederlandse diensten de mogelijkheid te geven ‘ongericht’ enorme hoeveelheden data van internetkabels af te tappen. Tegenover de vergaande nieuwe bevoegdheden kwamen extra waarborgen te staan. De diensten moesten ‘zo gericht mogelijk’ werken. Naast de oude toezichthouder, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), kwam er een poortwachter, de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die verzoeken om te tappen of te hacken van tevoren moest goedkeuren.

Volgens de diensten ligt de lat bij de TIB te hoog en kan belangrijk onderzoek nu niet worden gedaan. De commissie-Jones-Bos stelde daarom voor de bevoegdheden van de TIB terug te schroeven. Zowel de TIB als de CTIVD reageerden ontstemd: TIB-voorzitter Mariëtte Moussault kondigde aan af te zullen treden als de voorstellen realiteit worden.

De Wiv-2017 was een omstreden wet. In het maatschappelijke debat ontstond het beeld dat de diensten onbeperkte toegang zouden krijgen tot data van burgers. In een raadgevend referendum stemde een meerderheid van de kiezers tegen de ‘sleepnetwet’, waarna er op het laatste moment aanpassingen werden gedaan.

Volgens Akerboom en Swillens is de wet te haastig ingevoerd en is er niet goed nagedacht over de praktische uitvoerbaarheid. Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ongeveer een op de tien medewerkers bezig is met het regelen van goedkeuring voor taps en hacks. „Dat vind ik veel”, zegt Akerboom.

Slecht frame

Bij Akerboom en Swillens moet je niet aankomen met het woord ‘sleepnet’. „Dat is een verkeerde term en daar nemen we afstand van”, zegt Swillens. Volgens de diensthoofden bestaat er een onjuist beeld over wat geheime diensten mogen en kunnen. „Wij zijn niet de vijand van de burger”, zegt Swillens. „Wij doen niets zonder heel goede reden.”

„Het frame is dat wij ons zoveel mogelijk in de private wereld van de burger willen ophouden”, zegt Akerboom. „Dat klopt niet.”

Toch zijn juist op het gebied van privacy conflicten ontstaan met de toezichthouders. De TIB eiste dat de diensten van tevoren zouden laten weten of ze van plan waren datastromen te delen met het buitenland. Er ontstond discussie over Geautomatiseerde Data Analyse (GDA), algoritmes waarmee nuttige informatie kan worden gewonnen uit miljarden gegevens. De CTIVD stelde vast dat de AIVD en de MIVD gehackte ‘bulkdatasets’, zoals belgegevens van tientallen miljoenen burgers, te lang bewaren – in strijd met de wet. Volgens de CTIVD moeten de datasets worden vernietigd, maar de diensten weigeren dat – gesteund door de demissionaire ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en Bijleveld (Defensie, CDA).

Volgens Akerboom en Swillens zijn de datasets onmisbaar bij onderzoek in gebieden waar het lastig is op andere manieren aan informatie te komen. Het grootste deel van de bulkdata gaat over het buitenland, zegt Swillens. „Dat wordt weleens vergeten.” Maar ook die data moeten zo snel mogelijk worden beoordeeld op relevantie. Lastig, zegt Swillens. „Stel ik heb 25 telefoonboeken van Afghanistan. Welke gooi ik weg?” De MIVD-directeur wijst op onderzoek van vorig jaar, waarbij zijn dienst kon aantonen dat officieren van het Syrische regeringsleger in 2017 betrokken waren bij aanvallen met het zenuwgas sarin. „Die aanval konden we reconstrueren aan de hand van zo’n bulkdataset”, zegt Swillens. „Die heeft dus ook historische waarde.”

Waarom is de discussie met de toezichthouders zo uit de hand gelopen?

Akerboom: „Met de Wiv-2017 kregen we een wet met open normen [zonder gedetailleerde beschrijvingen van de techniek]. Dat wilden we ook, want de wet moest technologieneutraal zijn, zodat we mee konden met de ontwikkelingen van de toekomst. Maar over die open normen is onverwacht veel discussie ontstaan met de toezichthouder. Dat hadden we niet zo ingeschat.”

De eis om zo gericht mogelijk te werken leidt tot dilemma’s, zegt Swillens, want bij inlichtingenwerk weet je vaak niet waar je naar op zoek bent. Swillens: „Als ik in Afghanistan op een verkenningspatrouille ga, dan kan ik van tevoren niet aangeven wat mijn exacte route zal zijn. Je moet een bepaalde vrijheid van handelen hebben. Hetzelfde geldt voor hacken: ik kan moeilijk van tevoren opnoemen bij welke servers ik naar binnen wil. Dat wordt wel van mij gevraagd.”

De TIB meldt in haar jaarverslag opnieuw dat de diensten onjuiste informatie hebben verstrekt in aanvragen voor hacks of tappen.

Swillens: „Wat wij doen is technologisch ongelofelijk complex. Dat is soms lastig te vatten in tekst.”

Akerboom: „Als wij de TIB verkeerd informeren schrikken wij daar enorm van. Wij houden niet bewust informatie weg.”

Swillens: „Er gaat ook heel veel goed. Over veel dingen zijn we het eens. We zijn heus on speaking terms.”

Volgens de commissie-Jones-Bos is het beter als de TIB zich voortaan alleen uitspreekt over het tappen zelf, en zich niet meer bemoeit met wat jullie met die data gaan doen. Zo wordt het toezicht uitgehold, zegt TIB-voorzitter Moussault.

Swillens: „Daar ben ik het niet mee eens. De CTIVD heeft de bevoegdheid om te kijken of de verwerking van data rechtmatig gebeurt. Het toezicht wordt niet minder, het verschuift.”

Akerboom: „We willen naar dynamisch toezicht, waarbij er real time wordt meegekeken. Dat is toekomstbestendiger dan het heen en weer schuiven van grote stapels papier om toestemming te krijgen.”

Dat mag de CTIVD nu ook al, live meekijken. Maar de toezichthouder mag alleen achteraf rapporteren, niet ingrijpen als er iets misgaat. CTIVD-voorzitter Nico van Eijk vindt dat dat anders moet: er zou ‘bindend toezicht’ moeten komen.

Akerboom: „Bij bindend toezicht is de minister niet meer direct verantwoordelijk voor de inzet van de diensten. Dat moet je niet willen, zegt ook de evaluatiecommissie.”

Rekenkamer: geef AIVD en MIVD meer geld of beperk het toezicht

De Wiv-2017 moest er komen zodat jullie ‘ongericht’ konden gaan tappen op de kabel. Maar we zijn nu drie jaar verder, en er wordt nog steeds niet op de kabel getapt. Hoe kan dat?

Akerboom: „Ik denk dat we dichtbij zijn. Maar als je data van de kabel binnenhaalt wil je dat zo gericht mogelijk doen. Dat doen we door te filteren: zoveel mogelijk niet-relevante gegevens weggooien. Maar dat is technisch hartstikke ingewikkeld.”

De Amerikaanse NSA kan dergelijke techniek toch leveren?

Akerboom: „We werken samen met andere landen en we willen ook van hen leren. Maar we werken aan eigen capaciteit, we willen niet afhankelijk zijn van het buitenland. De Nederlandse wet stelt ook hele specifieke eisen.”

Stel we houden de Wiv zoals hij nu is. Wat zijn de gevolgen?

Swillens: „Dan moeten we bepaalde bulkdatasets vernietigen.” Akerboom: „Je boet in aan analytische kracht.”

Swillens: „Om in de kopgroep te blijven moet je meebewegen met de technologie. Wij kunnen ons niet veroorloven om geen Champions League te spelen.”