Vrees voor drie doden bij grote brand in Werkendam

Bij een uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Beatrixhaven in Werkendam (Noord-Brabant) zijn mogelijk drie mensen om het leven gekomen. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vreest dat de bewoners van het appartement niet op tijd zijn weggekomen, zegt een woordvoerder. De brandweer heeft het zwaar beschadigde pand nog niet kunnen betreden.

Het appartement moet eerst gestut worden, zodat het niet instort. „Daar willen we prioriteit aan geven, om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen of er bewoners aanwezig zijn”, zegt de woordvoerder. Uit voorzorg zijn een traumahelikopter en ambulance opgeroepen. Bewoners van het naastgelegen appartement, dat ook door de brand getroffen is, konden bijtijds de woning uitkomen.

De brand was even voor het middaguur nog niet meester. Het vuur ontstond zondag rond 08.00 uur in het appartement dat boven een bedrijf voor betimmeringen en interieurbouw ligt. Dat bedrijf is voor zeker tweederde deel door de brand verwoest, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Er is sprake van flinke rookontwikkeling. Omwonenden is geadviseerd om de ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten als ze last hebben van rook. De brandweer heeft veel materiaal ingezet: vijf blusvoertuigen, twee hoogwerkers, een blusboot en een drone.