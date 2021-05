Veel chemie bij Ajax

Merkwaardig. Qua prestaties is Erik ten Hag een van de meest succesvolle coaches uit de geschiedenis van Ajax, zeker na de nieuwe landstitel die de club zondag veroverde. Toch is er zelden een Ajax-coach van meet af aan zo kritisch en schamper gevolgd als Ten Hag. Dat gebeurde vooral in de tv-talkshow Veronica Inside en De Telegraaf. Voor de mannen van Veronica Inside was Ten Hag een boertje van buut’n, dat beter in Twente had kunnen blijven. Wat verbeeldde dat naïeve mannetje zich wel niet? Bij De Telegraaf keerde chef voetbal Valentijn Driessen zich steeds tegen Ten Hag.

Nog in januari van dit jaar zei Driessen in een video: „Ik denk dat het verstandig is dat hij en Ajax na dit seizoen uit elkaar gaan. Het is uitgewerkt. Ik vraag me sowieso af of er chemie is geweest tussen de spelers en de trainer. Het is goed als de wegen scheiden.” Niet veel later moest hij zijn mening herzien op grond van de prestaties van Ajax.

Dat ‘chemie-verhaal’ van De Telegraaf is oud – al in 2018 kwam de krant ermee, zonder enige bron te noemen. De trainer hield „ellenlange besprekingen” met zijn elftal, de sfeer was „om te snijden”. Niettemin bereikte Ajax na glorieuze ‘uit’-zeges op Real Madrid en Juventus een jaar later bijna de finale van de Champions League.

Toch hield Driessen ook in 2020 nog vol dat „Ten Hag geen echte Ajacied is”. Inmiddels heeft Ten Hag op dringend verzoek van Ajax zijn contract weer verlengd, ook al was er interesse van buitenlandse clubs – iets wat door Driessen uiteraard wordt afgedaan als een door Ten Hags zaakwaarnemer verzonnen sprookje.

Waarom zou je als journalist zo’n man niet zijn succes gunnen? Dat intrigeert me. Doet Ten Hag uit de hoogte tegen Driessen? Daar lijkt hij me niet de man naar. Speelt hij De Telegraaf geen primeurs toe? Daar kan ik me meer bij voorstellen.

Op de achtergrond speelt ook een andere, algemenere vraag mee: in hoeverre draagt een coach bij aan het eindresultaat? Uiteraard zijn de spelers belangrijker dan de coach. Zonder goede spelers geen goede resultaten. Toch kan de inbreng van de coach wel degelijk doorslaggevend zijn, zoals ook oud-Ajacied Ronald de Boer na afloop van de wedstrijd tegen Emmen zei. De spelers die hij kiest, de wissels tijdens de wedstrijd, de tactiek, de mentale voorbereiding, de sfeer rond het elftal – allemaal facetten waarin de coach een leidende rol speelt.

Een goede coach kan een speler ook helpen een hoger niveau te bereiken. Ronald Koeman probeert dat bij FC Barcelona met Frenkie de Jong. Tot de komst van Koeman speelde De Jong nogal onopvallend met weinig aanvallende ambitie. In een interview met De Telegraaf vertelde Koeman zaterdag dat hij tegen De Jong had gezegd: „Dit is je tweede seizoen, je moet een stap gaan maken, niet meer meehobbelen. (…) Je hebt als middenvelder zo’n geweldige versnelling, dan moet je ook in de zestien meter komen. Je moet tien goals per seizoen maken.” Sindsdien speelt De Jong veel gedurfder.

Zo’n sturende coach lijkt Ten Hag mij ook. Hij noemde twee redenen waarom hij bij Ajax blijft: 1. Er zit nog rek in het elftal. 2. Hij wil de (Europese) topclubs ergeren. „Hij is een van de beste coaches”, sprak Dusan Tadic lovend bij de huldiging. Chemie genoeg voor een volgend topjaar.