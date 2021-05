PSV laat punten liggen tegen Heerenveen: 2-2

PSV heeft zondagavond punten laten liggen in Eindhoven. De 2-2 tegen sc Heerenveen is daarmee in dezelfde uitslag geëindigd als bij het eerste duel in december in het Abe Lenstra stadion. PSV staat op de tweede plek in de Eredivisie.

Na een zwakke eerste helft (0-1) speelde PSV een sterke tweede helft. De winnende treffer in het laatste half uur bleef echter uit. Daardoor bedraagt de voorsprong op nummer drie AZ nog maar één punt. Beide clubs strijden achter kampioen Ajax om de tweede plek, goed voor deelname aan de voorronde van de Champions League.

Eerder op de dag won Ajax voor de 35ste keer in de geschiedenis de landstitel na een 4-0 overwinning op FC Emmen. Feyenoord heeft zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag een nederlaag geleden. Zonder de geschorste Steven Berghuis werden de Rotterdammers met 3-2 verslagen door de nummer achttien van de Eredivisie. (ANP)

